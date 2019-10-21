اصالة تضع حداً لشائعة طلاقها

الصباح الجديد – وكالات:

بعد أن إنتشرت أخبار تتعلق بإنفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها طارق العريان، كان لا بد من أن ترد وتوضح حقيقة الموضوع، اذ كشفت عن وجود خلاف بينهما، إلا أنها لم تؤكد شيئا بشأن موضوع الطلاق.

ونشرت أصالة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بيانا حادا هاجمت فيه كل من تعرض لطارق بسبب ما نشر وكتبت: “لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأب أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصٍ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، لكنّ ونحن في أوج خلافنا (الاعتيادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر”.

وأضافت: “كلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس كإثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء، وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وصان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر”.

وختمت حديثها: “لو كان هناك خبر لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري”.