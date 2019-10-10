  • الخميس , 10 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • “الاتصالات” تحدد تشغيل الانترنت بسبع ساعات لتسيير عمل الدوائر الحكومية ومحام يقاضيها

“الاتصالات” تحدد تشغيل الانترنت بسبع ساعات لتسيير عمل الدوائر الحكومية ومحام يقاضيها

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الاتصالات العراقية امس الاربعاء، ان خدمة الانترنت ستعمل في البلاد فقط من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة مساءً لتيسير عمل الدوائر الحكومية خلال الدوام الرسمي.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “الأنترنت سيعمل في العراق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً يوميا، في أيام الدوام الرسمي لتيسير العمل في الدوائر الحكومية”.

واضافت، ان “ذلك سيكون مع استمرار الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي كافة في العراق”.

واتخذ قرار قطع الانترنت منذ ثلاثاء الأسبوع الماضي، وهو اليوم الأول في تظاهرات شهدتها مختلف محافظات العراق والعاصمة بغداد في الاول من الشهر الجاري، كأجراء حكومي بدعوى الخفض من حدة الشائعات والاخبار المزيفة التي يتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

في السياق اقام احد محامي غرفة الكرخ دعوى قضائية ضد وزارة الاتصالات بدعوى مخالفة الدستور وبنى المحامي محمد جمعه عبد دعواه على أساس ان حرية الاتصالات الالكترونية من الحريات المكفولة وان المادة الدستورية 46 تمنع تقييد ممارسة الحريات التي كفلها الدستور الا بقانون وهذا ما لم تراعه وزارة الاتصالات

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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