“الاتصالات” تحدد تشغيل الانترنت بسبع ساعات لتسيير عمل الدوائر الحكومية ومحام يقاضيها

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الاتصالات العراقية امس الاربعاء، ان خدمة الانترنت ستعمل في البلاد فقط من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة مساءً لتيسير عمل الدوائر الحكومية خلال الدوام الرسمي.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “الأنترنت سيعمل في العراق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً يوميا، في أيام الدوام الرسمي لتيسير العمل في الدوائر الحكومية”.

واضافت، ان “ذلك سيكون مع استمرار الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي كافة في العراق”.

واتخذ قرار قطع الانترنت منذ ثلاثاء الأسبوع الماضي، وهو اليوم الأول في تظاهرات شهدتها مختلف محافظات العراق والعاصمة بغداد في الاول من الشهر الجاري، كأجراء حكومي بدعوى الخفض من حدة الشائعات والاخبار المزيفة التي يتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

في السياق اقام احد محامي غرفة الكرخ دعوى قضائية ضد وزارة الاتصالات بدعوى مخالفة الدستور وبنى المحامي محمد جمعه عبد دعواه على أساس ان حرية الاتصالات الالكترونية من الحريات المكفولة وان المادة الدستورية 46 تمنع تقييد ممارسة الحريات التي كفلها الدستور الا بقانون وهذا ما لم تراعه وزارة الاتصالات