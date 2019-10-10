“سومو” ترفع سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في تشرين الثاني

النفط يتراجع جراء توترات تجارية

الصباح الجديد – وكالات:

أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز أمس الأربعاء أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشهر تشرين الثاني إلى آسيا بمقدار 80 سنتا إلى 2.45 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي مقارنة مع الشهر السابق.

وتحدد سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته عند خصم قدره 0.70 دولار للبرميل من متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بارتفاع 55 سنتا.

عالمياً، نزلت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي أمس الأربعاء مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع، مما يزيد الضبابية حيال النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

ومما كبح الأسعار أيضا، بيانات أميركية لقطاع النفط تظهر ارتفاعا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 58.12 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 52.51 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من أكبر اقتصادين في العالم في واشنطن يومي الخميس والجمعة في أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء نزاع تجاري طال أمده وتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي.

لكن التوترات بين البلدين زادت هذا الأسبوع بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين بسبب اعتقال أو انتهاك حقوق أقليات مسلمة، في حين تصاعد الخلاف على خلفية تعليقات من أحد كبار مسؤولي رابطة دوري السلة الأميركي تدعم الاحتجاجات في هونج كونج.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من تشرين الأول إلى 422 مليون.

وكان محللون قد توقعوا زيادة 1.4 مليون برميل بحسب ما أظهر استطلاع لرويترز.