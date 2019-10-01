ديوكوفيتش يصعد لثاني أدوار بطولة اليابان المفتوحة للتنس

طوكيو ـ وكالات:

سحق نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، منافسه أليكسي بوبيرين الصاعد من التصفيات 6-4 و6-2، امس، ليبلغ الدور الثاني في بطولة اليابان المفتوحة للتنس المقامة في طوكيو.

وفي أول مباراة يخوضها في الفردي منذ انسحابه من الدور الرابع لأمريكا المفتوحة بسبب إصابة في الكتف، أظهر اللاعب الصربي تعافيه وسدد سبع ضربات إرسال ساحقة وفاز بنسبة 84 في المئة من نقاط إرساله الأول.ويقضي ديوكوفيتش الآن أسبوعه 271 على قمة تصنيف الرجال ليتخطى رقم إيفان ليندل (270 أسبوعا) للمركز الثالث في قائمة الأكثر بقاء على القمة على مر العصور.وسيتقابل اللاعب الصربي في الدور المقبل مع الياباني جو سويدا.

وفاز الياباني تارو دانييل المشارك ببطاقة دعوة على بورنا تشوريتش المصنف الثاني 6-4 و4-6 و7-6 وتغلب مواطنه ياسوتاكا أوتشياما على الفرنسي بنوا بير المصنف الرابع 6-2 و6-2.وخسر تايلور فريتز المصنف السابع بنتيجة 6-3 و6-4 أمام مواطنه الأمريكي رايلي أوبيلكا، في حين تقدم رادو ألبوت وجيل سيمون.