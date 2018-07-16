القوّات الأمنية تشرع بعملية عسكرية لتفتيش مناطق شمال نهر الفرات

أطلق عليها “أسود الجزيرة”

متابعة الصباح الجديد:

شرعت قواتنا الأمنية البطلة خلال اليومين الماضيين بعملية عسكرية واسعة اطلقت عليها “اسود الجزيرة” لتفتيش المناطق الممتدة شمال نهر الفرات، في حين أعلنت قيادة عمليات سامراء انطلاق عملية عسكرية اخرى في محورين لتصفية مضافات تنظيم “داعش” الارهابي في المحيط الشرقي لمحافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول إن “القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة شرعت بعملية أسود الجزيرة لتفتيش مناطق شمال نهر الفرات الممتدة من طريق حديثة – بيجي ولغاية الحدود الدولية باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادتي عمليات نينوى وصلاح الدين”.

وكانت قيادة عمليات سامراء اعلنت انطلاق عملية عسكرية في محورين لتصفية مضافات تنظيم “داعش” في المحيط الشرقي لمحافظة صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان تلقت “الصباح الجديد” انطلقت قطعات قيادتنا بقيادة اللواء قوات خاصة الركن عماد الزهيري لتطهير وتفتيش منطقة مطيبيجة والقرى المجاورة لها بالتزامن مع قيادتي عمليات صلاح الدين ودجلة”، مشيرا الى أن “هذه العملية تستهدف تصفية مضافات وخلايا داعش في المحيط الشرقي للمحافظة”.

وأضافت القيادة في بيانها أن “القوات الامنية انطلقت بمحورين محور الرضه ، مطيبيجه، كبيشات، تل استن، من قبل قطعات فق 4 ش أ وقسم شرطة بلد ومفارز من هندسة ميدان قيادتنا، والمحور الثاني مطار الضلوعيه، جامع نوري الجلوب، حاوي العظيم، سبيعات، الميته، قرية البوجمعة من قبل قطعات لواء مغاوير القيادة وقسم شرطة الضلوعية وسرية المشاة الآلي قيادتنا ومفارز من سرية هندسة ميدان القيادة”.

وتعد المطيبيجة من المناطق الخطيرة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لانتشار مجاميع مسلحة فيها تابعة لتنظيم “داعش”، حيث كشف رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي في شهر ايار الماضيي عن تحول منطقة المطيبيجة الى “مركز أساس لداعش” في العراق، فيما دعا الى وضع تلك المناطق ضمن خطة المسك الامني.

على صعيد متصل اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية مجمل عملياتها العسكرية ضد تنظيم “داعش” الارهابي خلال اليومين الماضيين تضمنت تفتيش المناطق والقرى التالية : ( حاوي الصباغية – جـــرد – كــيسومه – تل هلالة – كزوه شان – كراو – كرن الشيطان – كراو – المناطق القريبة على حافةالزاب الاسفل – الشامة – علي رش – اربيظة – غيدة – مجمع ذي قار – حي التنك – طويلعة – سلسلة جبال دوملان – الدبس – حي المعسكر – قره جم ) .

واوضحت القيادة في بيانها ان نتائج التفتيش تضمنت ( العثور على مضافة للعدو في غابات لوز سان في داخلها مواد غذائية وتم حرقها بالكامل تبلغ مساحتها ٤ كم 2 و ١٥٠٠ طول باتجاه نهر الزاب/ تدمير مضافتين للعدو / ألقاء القبض على ١٣عجلات لعدم وجود أوراق الثبوتية تؤيد عائديه العجلات / القاء القبض على مشتبه به لورود معلومات بانتمائه الى تنظيم داعش / العثور على عبوة ناسفة قمعية وتمت معالجتها / ضبط عبوة قديمة داخل بيت مهجور عبارة عن جليكان ١٥ لترا يحتوي على قليل من مادة السيفور قديم زائد فتيل / العثور على عبوة ناسفة في قرية حي التنك تم تفجيرها تحت السيطرة / الاستيلاء على دراجة نارية متروكه عدد ٢ / العثور على مسدس صوتي عدد ٢/ تدمير زورق عدد ٢ في منطقة حوض تسعة / العثور على سلاح رشاش (RBK) مدفونة/ العثور على نفق جرى تدميره بالكامل/ العثور على مضافة و ٢ زورق تابع لعصابات داعش الارهابي تم حرقها / عجلة فوردتحمل لوحة ارقام مغايرة لأرقام السنوية واعتقال سائقها/العثور على ١٢ بنادق نوع كلاشنكوف و ١٢ مخزن مع عتاد كلاشنكوف عدد ٣٦٠ .