انخفاض أسعار النفط يثير مخاوف كثيرة في البلاد

بغداد – الصباح الجديد:

أثار الانخفاض الكبير في أسعار النفط بالأسواق العالمية مع إخفاق تحالف «أوبك+» في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال اجتماعه أمس الجمعة، مخاوف في العراق، حول عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في البلاد.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال أحمد لشبكة رووداو الإعلامية إن «انخفاض كل دولار بسعر النفط العالمي، معناه تقليل مليار وربع المليار دولار من الموازنة العامة في العراق»، مبيناً: «العجز في الموازنة يبلغ 48 تريليون دينار، علماً أنه تم تحديد سعر النفط عند اقرار مسودة الموازنة وفق 56 دولاراً للبرميل ولا بد من إجراء مراجعة جدية للموازنة، ولا بديل الا من خلال اعادة قانونها وتطبيق النموذج الجديد والانتقال من برنامج البنوك الى برنامج الأداء الأكثر تقدماً».

بدوره، شدد الخبير الاقتصادي أحمد الهذال لرووداو على أن «العراق مقبل على صدمة شبيهة بالصدمة المزدوجة التي تلقاها عام 2014، والمتمثلة بانخفاض أسعار النفط واجتياج تنظيم داعش لعدة مدن عراقية»، مضيفاً أن «موازنة 2019 بدأت بعجز وانتهت بعجز خطير أيضاً».

ولم يصادق البرلمان العراقي حتى الآن على الموازنة العامة للبلاد لسنة 2020، بسبب الخلافات السياسية بشأنها، ووصولها المتأخر من قبل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كما وجهت وزارة المالية العراقية في وقت سابق، مقترحاً إلى الوزارات الأخرى في البلاد، بإيقاف العلاوات لجميع الموظفين، وتجميد عدد من المعاملات مثل تعويضات المتضررين من العمليات الحربية، بدءاً من مطلع العام الحالي.

وحذر ائتلاف النصر في بيان من أن «فشل السياسات المالية والاقتصادية وسياسة الإنفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخول منطقة الخطر مالياً واقتصادياً، فالعجز بالموازنة يفوق 50 ترليون دينار، وهو بازدياد، على الرغم من الرصيد المالي الضخم الذي ورثته الحكومة الحالية وأضاعته، كما وأن التدني الحالي والمتوقع باسعار النفط سيضع الدولة في خانة العجز لتسديد استحقاقات الرواتب والموازنة التشغيلية بنهاية هذا العام».

ويعتمد العراق على النفط بشكل شبه تام، حيث تشكل عائداته أكثر من 95% من موارد الموازنة المالية، وهو ما يعرض اقتصاد البلاد إلى المخاطر في حال انخفاض سعر النفط، ويتسبب بأزمة اقتصادية حادة تنذر بنتائج وخيمة، لاسيما وأن سعر برميل خام برنت انخفض الى نحو 45 دولاراً، كما ان خام غرب تكساس الأميركي انخفض الى نحو 41 دولاراً.