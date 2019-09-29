تدني واقع الثروة السمكية والقطاع السمكي في العراق للسنوات (2011 – 2017)

بغداد _ الصباح الجديد :

يعد تطوير الثروة السمكية في العراق من المهام التي تحقق أمناً غذائياً للبلد من خلال توفير اللحوم البيضاء التي تكمن اهميتها في قيمتها الغذائية العالية التي تعد من المصادر الطبيعية التي استغلها الانسان عن طريق الصيد، وفي الوقت الحاضر تم اللجوء الى اسلوب تربية وتكثير الاسماك ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالية عن طريق استعمال الطرق التكنولوجية الحديثة ، وان تطوير الثروة السمكية في العراق واجه عدة تحديات ومن هنا جاء البحث عن الاسباب الرئيسة التي ادت الى تدني القطاع السمكي والثروة السمكية وفقا للمعايير والمؤشرات المعتمدة.

وقد اظهرت الدراسة الاولية في مرحلة التخطيط الاستراتيجي وجود مشكلة رئيسة تمثلت بتدني واقع الثروة السمكية والقطاع السمكي حيث انعكست هذه المشكلة سلباً على حاجة الفرد العراقي من اللحوم البيضاء (الاسماك) ، حيث تشير معايير منظمة الصحة العالمية (WHO) الى ان حاجة الفرد من لحوم الاسماك يجب ان لا يقل معدلاتها عن (6,5) كغم/سنة في حين ان حصة الفرد العراقي من لحوم الاسماك المنتجة محليا تراوحت ما بين (0,9 – 2,4) كغم / سنة، مما ادى الى اشباع الاسواق المحلية بالاسماك المستوردة رديئة النوعية بسبب ارتفاع اسعار الاسماك المحلية العراقية وعدم تمكن بعض شرائح المجتمع من شرائه كما مبين في المخطط رقم (1) .

كما شخص التقرير ان العراق بحكم موقعه على الخليج العربي يمتلك مساحة ارضية مقدارها (437,072 كم2) ورصيف قاري مساحته (2كم2) وساحل بحري طوله (58كم) فقد لوحظ عدم استغلال الحدود المائية البحرية المطلة على مياه الخليج لسد الحاجة المحلية من لحوم الاسماك وبدلا من ذلك تم الاعتماد على السمك البحري المستورد والذي يكون غالبا ذا نوعيات رديئة والجدول التالي يبين الكميات المسوقة من السمك البحري الى اماكن بيعها مقارنة بكميات السمك المستورد من خارج البلد .حيث اسهم ذلك بانخفاض نصيب الفرد من الاسماك البحرية المسوقة محليا وكما موضح في المخطط رقم (2) :

قد تضمن التقرير ، اقتصر نشاط الدوائر البحثية في وزارة الزراعة ممثلة بدائرة الارشاد والتدريب الزراعي على الندوات الارشادية والمشاهدات الحقلية للمربين على اسماك الكارب فقط في حين لم تقدم دائرة البحوث الزراعية اي بحث زراعي متعلق بالتحسين الوراثي للاسماك العراقية خلال السنوات من (2011-2017).

وقد أورد التقرير مجموعة من التوصيات منها قيام وزارة الزراعة والجهات المتخصصة بمعالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع السمكي وتركيز جهودها لتنمية الاسماك العراقية المهددة بالانقراض إضافة الى دعم دائرة الثروة الحيوانية ممثلة بقسم التربية وادارة المسطحات المائية ومفاقس الاسماك بالتخصيصات المالية لتفعيل نشاط القسم خاصة بالعمليات البحثية لتكثير وأقلمة الاسماك وخاصة العراقية منها .

مخطط رقم (1)

