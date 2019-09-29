فريق مركز البصرة ينجح بعملية زرع كلى لمريض من ميسان

تمت بمهارة ومواصفات عالية الدقة والتميز

البصرة _ سعدي السند :

نجح فريق مركز البصرة لامراض وزراعة الكلى في مستشفى الصدر التعليمي بعملية زرع جديدة ناجحة لمريض من محافظة ميسان.

واوضح الزملاء في اعلام مستشفى الصدر التعليمي للصباح الجديد ان مركز زراعة الكلى اجرى للمريض (أ س ) الذي تبرع له اخوه بكليته عملية زرع لمريض من محافظة ميسان وتمت العمليه بنحاح ، وأكدوا ان مركز زراعة الكلى في البصرة قد أجرى عشرات العمليات الناجحة منذ أفتتاحه عام 2015.

ولفتوا الى ان الدعم المستمر للمركز من قبل دائرة صحة البصرة في توفير احتياجات المركز وهمة الفريق الطبي القائم بالعمل في المستشفى وما يبذله الاطباء من جهد متميز وعمل دؤوب انعكس في نجاح اجراء العديد من عمليات زرع الكلى وبنسبة نجاح بلغت 100 %.

واشاروا الى ان عمليات زراعة الكلى تتم بمواصفات عالية الدقة وتجري بأيدي فريق طبي متكامل من ملاك المستشفى وعلى مستوى عال من المهارة والتميز ممن تلقوا تدريبات متقدمة ومكثفة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والتخصصات الطبية العراقية وهو ما انعكس أثره في نجاح جميع العمليات السابقة وانفرادها في ذلك المجال على مستوى صعيد المنطقة الجنوبية.

فتح فرع لمقابلة متبرعي زراعة الكلى

وعلى صعيد متصل أعلنت دائرة صحة البصرة عن حصولها على الموافقة المبدئية من وزارة الصحة في العاصمة بغداد لفتح فرع لمقابلة متبرعي زراعة الكلى للمحافظات الجنوبية وجعل مقره في مركز البصرة لامراض وزراعة الكلى بمستشفى الصدر التعليمي.

وذكر اعلام دائرة صحة البصرة انه بعد نقاش طويل مع الأطراف المعنية في الوزارة وخارجها تم الحصول على الموافقات الأولية وبانتظار الموافقة النهائية من قبل الجهات المهنية بوزارة الصحة ، وتأتي هذه الخطوة باشراف مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور عباس خلف التميمي وتنفيذ مباشر من مدير مركز البصرة لامراض وزراعة الكلى في مستشفى الصدر التعليمي الدكتور صفاء كاطع بهدف توفير عناء السفر على المرضى الى العاصمة بغداد وتجنب خطورة الطريق والتكاليف المادية للمتبرع وذويه .

وبهذه المناسبة تشكر دائرة صحة البصرة كل من اسهم في الدعم وفي مقدمتهم الدكتور علي الساعدي رئيس الجمعية العراقية لامراض وزراعة الكلى والدكتور سامي شاتي مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة والدكتور اسامة العوادي مساعد المفتش العام لوزارة الصحة والدكتور علاء الشيخ امين سر الجمعية العراقية لامراض وزراعة الكلى .

نجاح عملية جراحية كبرى لتحويل وتر العضلة

وأعلنت دائرة صحة البصرة عن اجراء فريق طبي من شعبة الكسور في مستشفى الفيحاء التعليمي لعملية جراحية كبرى غير مسبوقة لتحويل وتر العضلة lattismus dorsi إلى منتهى عضلات rotator cuff عند عظم العضد لطفلة بسن الرابعة .

وذكر اعلام مستشفى الفيحاء التعليمي ان الطفلة كانت تعاني من ضرر الظفيرة العصبية العضدية الولادي للكتف الأيسر وشلل العضلات حول مفصل الكتف مما يمنعها من رفع الذراع إلى الأعلى حيث ستقوم العضلة المنقولة بعمل العضلة المشلولة وتساعد على رفع الذراع وتعد هذه العملية من العمليات غير المسبوقة وبملاكات عراقية صرفة ١٠٠% لتحل مشكلة كبيرة لهكذا مرضى كانوا يجرون هذه العمليات خارج البلاد.

وان العملية أجريت على يد الدكتور أحمد جاسم الدواس اختصاصي جراحة العظام والكسور في مستشفى الفيحاء ومساعده د.يوسف ظايف مقيم أقدم وطبيب التخدير د.كريم صالح ود.حيدر الوائلي…والملاك التمريضي .