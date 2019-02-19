وزير الصناعة يبحث التعاون الصناعي والاستثمار مع سفراء مصر وتونس وقطر والكويت

بغداد _ الصباح الجديد:

استعرض وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري مع سفراء مصر وتونس وقطر والكويت توسيع مجالات التعاون الاقتصادي العربي والاستثمار لاعادة الاعمار في المحافظات والمناطق التي تم تحريرها من ارهاب «داعش» .

فقد بحث الوزير مع سفير مصر لدى العراق علاء موسى سبل التعاون وفرص الاستثمار بين الشركات المصرية ونظيراتها العراقية خلال المرحلة المقبلة وآليات التواصل والتنسيق بين الجانبين لاجراء اللقاءات والزيارات المتبادلة بمايخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين .

ولفت الوزير خلال اللقاء الى قوة وعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق ومصر واهمية توطيدها وتمتينها ، مؤكدا توجه الوزارة نحو دعم وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع الدول العربية والاقليمية والاجنبية سيما وان لدى وزارة الصناعة والمعادن العراقية العديد من الفرص الاستثمارية المعلنة والمتاحة في الوقت الحاضر والتي بالامكان الاطلاع عليها ودراستها من قبل الجانب المصري بغية الدخول في شراكات واتفاقات صناعية تخدم الجانبين .

من جانبه اكد السفير المصري رغبة الشركات المصرية للتعاون والعمل المشترك مع نظيراتها العراقية ، مبديا استعداده الكامل والجاد للتنسيق والتواصل لتحقيق هذا التعاون وبمايصب في مصلحة البلدين الشقيقين

كما استعرض الوزير مع سفير تونس لدى العراق أبراهيم الرزقي مجالات التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين .

وتناول اللقاء مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وتونس والتأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من الامكانيات المتاحة وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين .

واكد الوزير رغبة الوزارة بتطوير العلاقات مع تونس في جميع المجالات الصناعية والتوصل الى اتفاقات للشراكة والاستثمار مع شركات الوزارة المختصة ، داعيا الشركات التونسية للعمل مع نظيراتها العراقية ، مبديا الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات للشركات التونسية للعمل في العراق.

من جانبه ابدى السفير التونسي رغبة الشركات التونسية بالعمل في العراق وفي المجالات الصناعية كافة والتعاون المشترك بمايسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين واستعداده لتشجيع الشركات ورجال الاعمال للعمل والاستثمار داخل العراق .

كما بحث الوزير مع سفير قطر لدى العراق حسين الفضالة سبل توسيع افاق التعاون الصناعي وفرص الاستثمار بين البلدين.

واكد الوزير خلال اللقاء حرص الوزارة على التعاون وفتح افاق وقنوات اتصال بين العراق وقطر للارتقاء بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما ، اضافة الى توجه الوزارة نحو الانفتاح على القطاع الخاص العربي والاجنبي لغرض ابرام اتفاقات الشراكة انسجاما مع التوجه الحكومي العام بتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العربية الاجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد . من جانبه أكد السفير القطري رغبة بلاده بالتعاون وتطوير العلاقات الثنائية مع العراق في شتى المجالات والعمل الى جانب الشركات العراقية للاسهام في تطوير القطاع الصناعي عن طريق الشراكة او الاستثمار ، معربا عن آمله بان يسهم هذا اللقاء في تطوير مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

الى ذلك ناقش الوزير مع السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ومناقشة اطر وافاق التفاهم والتعاون المشترك على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية وتنفيذ الاستثمارات بمايحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .

فقد اكد الوزير ان العراق يتطلع الى تعزيز علاقات التعاون مع كل دول العالم لدعم توجهاته نحو تحقيق نهضة تنموية شاملة ، مبديا في الوقت نفسه استعداد وزارة الصناعة والمعادن لفتح افاق تعاون جديدة مع نظيرتها الكويتية واجراءات المباحثات واللقاءات للتوصل الى صيغة عمل مشتركة تخدم كلا البلدين.

من جانبه اكد السفير الكويتي الرغبة والاستعداد للتعاون والعمل المشترك مع العراق في المجالات كافة ، معربا عن امله بأن يكون هذا اللقاء انطلاقة وخطوة لفتح افاق التعاون المستقبلي المشترك.