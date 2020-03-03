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التربية توجه ادارات المدارس بالتواجد في مقرات أعمالهم لتسهيل مهام الفرق الصحية

شؤون عراقية
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بغية تعفيرها للوقاية من انتشار كورونا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اوعزت وزارة التربية امس الثلاثاء الى ادارات المدارس كافة في بغداد والمحافظات بضرورة التواجد في مقرات اعمالهم ، بغية تسهيل مهمه الفرق الصحية للقيام بواجبها للوقاية من انتشار فايروس “كورونا” .
وبينت الوزارة في بيان لها تسلمت الصباح الجديد نسخة منه أن “الإجراء يأتي لتسهيل عمل الفرق الصحية المخولة من قبل الجهات العليا لتعفير بنايات المدارس في عموم المحافظات” ، أذ يشمل العمل تعقيم كل مفاصل المدرسة ابتداء من جناح الادارة الى الصفوف والقاعات العلمية وانتهاءً بالمجاميع الصحية للحيلولة دون انتشار هذا الفايروس بين التلاميذ والطلبة الاعزاء قبل بدء الفصل الثاني من السنة الدراسية” .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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