سينما السيارات الجديدة.. قريباً

الصباح الجديد-وكالات:

الكثير من القطاعات حول العالم تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا ومن أكثر القطاعات تضرراً قطاع السينما، اذ توقف تصوير عدد كبير من الأفلام بسبب منع التجمعات، كما تم إغلاق دور السينما.

وبسبب هذه الأوضاع أطلقت فوكس سينما VOX Cinemas في مول الإمارات أول سينما للسيارات في الإمارات .

ومن خلال هذه المبادرة يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة الأفلام داخل سياراتهم مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء. ويتم بيع التذاكر فقط عبر الإنترنت ويتم مسحها باستعمال ماسح ضوئي لبدء مشاهدة الفيلم من السيارة.

كما تم منع دخول الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً والأشخاص فوق سن الـ60 إلى هذه السينما للحفاظ على صحتهم وضمان عدم تعرضهم لأي خطر.

الجدير بالذكر أن مايكل هايز الرئيس التنفيذي لشركة Urban Entertainment صرح بأن هناك العديد من المشاريع التي تسعى الشركة لتنفيذها في الإمارات بهدف توسيع مفهوم السينما بحيث يتخذ أشكال متعددة بخاصة في ظل قيود التباعد الاجتماعي.