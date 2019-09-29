اليسا: احب هيفاء وهبي

الصباح الجديد – وكالات:

وجهت المطربة اللبنانية، إليسا، رسالة إلى الفنانة هيفاء وهبي، شغلت وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مضمونها.

وأعربت إليسا في رسالتها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” عن حبها وإعجابها بالفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للأخيرة وهي تغني أغنية إليسا “سهرنا يا ليل”.

وكتبت إليسا، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “أحبها لأنها حقيقية وصادقة، وبرغم كل شيء فهي سيدة جميلة من الداخل والخارج”.

وتأتي رسالة إليسا مع هيفاء وهبي، بعد وقوع صدام بينها وبين رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على “تويتر”.

ومازالت توابع الصدام بين إليسا وتركي آل الشيخ مستمرة، إذ يستمر فنانون في دعم الفنانة اللبنانية، وأخرهم الممثلة المصرية سوسن بدر.

وأعربت سوسن بدر عن حبها لإليسا من خلال تعليق على آخر صورة نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وكتبت “بحب صوتك وغنائك واحساسك الرائع ربنا يسعدك مثلما تسعدي كل أحبابك”.