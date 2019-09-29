معرض للكتب والروائح في بطرسبورغ

الصباح الجديد – وكالات:

احتضنت بطرسبورغ معرضا فريدا من نوعه، معرض “الكتب والروائح” الذي حاول منظموه أن يجمعوا فيه بين أبطال وبطلات الأدب الروسي والروائح التي تضوع منهم.

وقالت مديرة المشروع والموظفة في مكتبة الأطفال الروسية الحكومية، أولغا كليمكبنا، إن إقامة المعرض، محاولة للفت الانتباه إلى الكتب والقراءة ولو بالشم.

وأنتجت في إطار مشروع “الكتب والروائح” نحو 30 ماركة من العطر يفترض أن تستوحى من النصوص الأدبية الكلاسيكية المعروفة. حيث تتاح لكل من يرتاد المعرض فرصة للشعور بنكهة روائع الأدب الكلاسيكي الروسي عن طريق الأحاسيس التي لا يتم تفعيلها عادة في أثناء قراءة الكتاب.

وعلى سبيل المثال يمكن أن يحس القارئ بروائح تفوح من آنا كارينينا في رواية تولستوي “آنا كارينينا” ومارغريتا في رواية ميخائيل بلغاكوف “المعلم ومارغريتا” وسيدة البستوني في مسرحية بوشكين “سيدة البستوني” ويكاترينا في مسرحية أوستروفسكي” الرعد” وما إلى ذلك.