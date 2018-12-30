ريهانا تعلن أنها سئمت الرجال

الصباح الجديد – وكالات:

إلتقطت عدسات المصورين صورا لعشاء رومانسي، جمع كلا من المطربة الأميركية، ريهانا، مع حبيبها السابق الملياردير السعودي، حسن جميل.

وبحسب مجلة “elle” الفرنسية، فإن الثنائي ظهرا معا للمرة الأولى منذ انفصالهما، حيث قضيا وقتا معا في أحد مطاعم ماليبو الأميركية.

وظهرت ريهانا مرتدية ثوبا أسود اللون ومعطفا بني اللون، في الوقت الذي ظهر فيه جميل بملابس أكثر بساطة.

يذكر بأن الثنائي انفصل أول مرة، في حزيران يونيو 2018، حيث صرحت ريهانا قائلة: “سئمت الرجال”. وكان اخر ظهور لهما معا على شواطئ مدينة بويرتو فالارتا المكسيكية في يوليو تموز من العام نفسه، وهما يتشاجران.

ونقل موقع “mtonews” تصريحات عن أصدقاء مقربين من المطربة الأميركية قولهم: انتهت العلاقة بالطبع، ريهانا حطّمت قلبه. وهذا ما تُجيده: تحطيم قلوب الرجال. لقد سئمته، كما تسأم جميع الرجال.

في سياق منفصل، أعلنت النجمة العالمية ريهانا، مؤخرًا استعدادها لإطلاق ألبوم جديد خلال عام 2019 المقبل.

وأشارت ريهانا، في تصريحات لها إلى أنها تعمل في المدة الراهنة على أغاني الألبوم، ليكون جاهزًا للطرح في الموعد المحدّد له.

الجدير ذكره أن ريهانا كانت قد ابتعدت عن الغناء المدة الماضية بسبب انشغالها بماركتها العالمية الجديدة Fenty الخاصة بمستحضرات التجميل والملابس النسائية.