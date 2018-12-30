نيك جوناس “الرجل الأكثر أناقة” هذي السنة

الصباح الجديد – وكالات:

حصل المغني نيك جوناس، على لقب “الرجل الأكثر أناقة” لعام 2018، من مجلة GQ”، بعد أن صوت المعجبون في استطلاع للرأي على موقع المجلة عبر الإنترنت، حيث اختارته الأغلبية من قائمة تضم 64 آخرين، تضمنت مشاهير، أمثال ريان رينولدز، والمغنى جون ليغند، والفنان جيف غولدبلوم.

وأثنت علية المجلة بسبب إطلالاته وأناقته، مع تسليط الضوء على حفل زفافه، الذي أقيم مؤخرًا على الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا، والذي وصف بأنه “عرض أزياء لا نهاية له”، بفضل ملابس وبدلات المغني العديدة، حيث ارتدى في حفل الزفاف عددًا من الأزياء، منها ملابس هندية تقليدية، تكريمًا لتراث زوجته الجديدة.

واثني على مظهره في حفل “ميت جالا”، في شهر مايو/ أيار، ويعد “ميت جالا” حدث للموضة يُقام كل عام، حيث ارتدى جوناس بدلة من ثلاث قطع من خط الأزياء الراقية “دولشي أند غابانا”.

ولا تقتصر أناقة جوناس على المناسبات فقط، اذ تقول مجلة “GQ”، “يبدو الرجل أنيقًا جدًا، عندما يظهر في وسائل الإعلام والصحافة”، لكن عندما يكون خارج دائرة الضوء، يمكن رؤيته مرتديًا سراويل ضيقة، وقمصان اعتيادية.