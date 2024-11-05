مجموعة ” هُوَ” للشاعر عبد الكريم كاصد

متابعة – الصباح الجديد:

صدرت حديثًا عن دار ميزر للنشر والتوزيع في السويد المجموعة الشعرية التي تحمل عنوان “هُوَ” للشاعر العراقي عبد الكريم كاصد مترجمة إلى السويدية بعنوان Han من قبل المترجم العراقي محسن عوّاد.

وقال مدير الدار، إبراهيم الخميسي، في تقديمها: إن المجموعة التي تقع بنحو 116 صفحة تناقش المصائر المتعلّقة بحياة الإنسان وهي تتنقّل بين عوالمٍ مختلفةٍ ومتنوعةٍ، أبدع فيها الشاعر الذي يعد واحدًا من الشعراء العرب المتميزين. وأضاف أن القارئ سيسبر أعماق تلك العوالم، متنقلًا بين المشاهد اليومية، والأسئلة الوجودية الكبرى، كون الشاعر يلامس في أفكار قصائده شغاف القلب، ويتوغّل في دواخل الروح، متنقّلًا بين الخاص الذي تمحور حول بيته الذي لم يزره منذ عقودٍ في البصرة، وحول زوجته الذي غادرته قبل عقدين، وهروبه عبر الصحراء على جمل، تاركًا بلدًا يُعدمُ فيه الناسُ لأتفه الأسباب. مثلما يتحدّث عن الهم العام وخاصة ما يتعلّق بالوطن والجنود، الجنرالات، الحروب، المآسي، الخراب، الدم، الشقاء، المرض وعن الخيول. وأيضا على الجانب الآخر تتحدّث القصائد عن النخيل، النوافذ، الشوارع، الأنهار، الشمس، القطارات، المدن، المحطات والحدائق. وأضاف أن المجموعة تضم قصائد عن ملتقى الهايكو العالمي في طوكيو – 2019.

وعبد الكريم كاصد المقيم في لندن منذ عام 1990 أصدر أكثر من 80 كتابًا في أجناسٍ كتابيةٍ مختلفةٍ من شعر ومسرح ودراسات وترجمات من الفرنسة والإنكليزية إلى العربية، مثلما ترجمت نصوصه الشعرية إلى أكثر من لغةٍ.

عمل مدرساً لعلم النفس واللغة العربية في العراق والجزائر، وفي سنة 1978 غادر العراق إلى الكويت ثمّ إلى عدن حيث عمل محرّراً في مجلة الثقافة الجديدة اليمنية، وفي نهاية 1980 رحل إلى سوريا ثمّ إلى لندن أواخر 1990 حيث يقيم بها. له دواوين شعرية عديدة وترجمات أدبية ونصوص. يكتب بالعربية والإنجليزية ويتقن الفرنسية.