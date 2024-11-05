زيت الزيتون.. كنز وصيدلية طبيعية لصحة وشباب دائم

متابعة – الصباح الجديد:

تجاوزت شهرة زيت الزيتون حدود المطبخ ليصبح ركيزة أساسية في عالم الصحة والجمال، فبفضل تركيبته الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة القوية.

و يقدم زيت الزيتون فوائد صحية لا حصر لها، تتضاعف عند تناوله على الريق، ما جعلت منه ليس فقط كعنصر أساسي في المطبخ، بل كصيدلية طبيعية تحوي في طياتها أسرار الصحة والعافية والتي من أبرزها:-

درع واقٍ ضد الأمراض المزمنة: يعمل زيت الزيتون كمضاد قوي للأكسدة والالتهابات، مما يجعله سلاحاً فعالاً في مواجهة الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري. فمضادات الأكسدة الموجودة فيه تحمي الخلايا من التلف، بينما تعمل خصائصه المضادة للالتهابات على تهدئة الجسم وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

قلب صحي وعمر مديد: يعتبر زيت الزيتون حليفاً قوياً لصحة القلب، حيث يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار، ويحسن الدورة الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بالجلطات. كما أنه يعمل على تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من العبء على القلب والأوعية الدموية.

دماغ يقظ وشاب: لا يقتصر تأثير زيت الزيتون على صحة القلب فقط، بل يمتد إلى الدماغ، حيث يساعد على تحسين الوظائف الإدراكية، ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. وذلك بفضل قدرته على حماية الخلايا العصبية من التلف.

بشرة مشرقة وشعر قوي: ليس من الغريب أن يوصف زيت الزيتون بأنه “ذهب سائل”، فهو يمنح البشرة نضارة وإشراقاً، ويجعل الشعر أكثر قوة ولمعاناً. وذلك بفضل قدرته على ترطيب وتغذية الجلد والشعر.