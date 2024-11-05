ضبط صرّاف آلي وعلب أدوية غير مرخصة بحوزة متهمين في العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الإثنين، القاء القبض على 13 متهمًا وفق مواد قانونية مختلفة في جانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان صحفي: إن” مفارزها المشتركة تمكنت من القاء القبض على 13 متهماً ضبط بحوزة أحدهم عدد من أجهزة “الصراف الآلي” وآخر يحمل (500) علبة ادوية بدون تخويل”.

وأضافت، إنه” تم ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة ومواد مخدرة وأجهزة تعاطيها، وطائرة درون واحدة، بالإضافة الى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية”.

وأكملت القيادة وفق البيان، إن” هذه الواجبات جاءت من خلال نصب السيطرات المفاجئة “الوقتية” في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.