المركز الوطني لعلوم القرآن يقيم مسابقة طلبة الجامعات العراقية القرآنية الوطنية الاولى

قاسم الجيزاني

اقام المركز الوطني لعلوم القرآن التابع لديوان الوقف الشيعي مسابقة طلبة الجامعات العراقية القرآنية الوطنية الاولى المؤهلة للمسابقات الدولية بالتعاون مع دار القرآن الكريم التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، تحت شعار: ( تمثيل العراق شرف للجميع ) بحضور عدد من الشخصيات الدينية والقرآنية .

استهل حفل افتتاح المسابقة الذي اقيم في مبنى دار القرآن الكريم بمحافظة كربلاء المقدسة بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ رسول العامري، ثم قراءة سورة الفاتحة المباركة ترحماً على أرواح شهدائنا الأبرار، تلتها كلمة المركز الوطني لعلوم القرآن القاها مسؤول شعبة النشاطات القرآنية بالمركز ورئيس لجنة تحكيم المسابقة الشيخ اياد الكعبي، نقل فيها تحيات مدير المركز الوطني لعلوم القرآن الدكتور القارئ رافع العامري لجميع المشاركين وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مسيرتهم القرآنية.

واوضح الكعبي اهمية هذه المسابقة التي تأتي ضمن الخطة السنوية للمركز، مبيناً انه بعد اجراء الاختبارات الاولية للمشاركين تم ترشيح 16 قارئ وحفاظ للقرآن الكريم من مختلف الجامعات العراقية يتنافسون للحصول على المراكز الاولى المؤهلة للمشاركات بالمسابقات القرآنية الدولية وحسب الدعوات الموجهة للعراق عبر المركز الوطني لعلوم القرآن.

وفي ختام كلمته، تقدم بالشكر والتقدير إلى السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور حيدر حسن الشمري لدعمه الكبير للنشاطات القرآنية والى الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ودار القرآن الكريم التابع لها لدورهم الكبير وجهودهم المباركة في احتضان ودعم فعاليات هذه المسابقة ، ودعا بالتوفيق والنجاح لكافة القراء والحفظة وإلى اللجان التنظيمية والتحكيمية وللقائمين على هذا النشاط القرآني الكبير.

لتبدأ بعدها الاختبارات التنافسية للمشاركين في المسابقة وبإشراف لجنة تحكيمية مختصة، وكان مسك اختتام المسابقة اعلان رئيس لجنة التحكيم الشيخ القارئ اياد الكعبي نتائج المسابقة وكانت كالاتي: في محور الحفظ :- المرتبة الأولى: رياض محسن جاسم / كلية الكنوز ـ البصرة والمرتبة الثانية: الجوادين علي حسون/ الجامعة التكنولوجيا ـ بغداد والمرتبة الثالثة: علي اكرم نعيس / جامعة واسط

في محور التلاوة : المرتبة الأولى : حسين علي يحيى / كلية طب حمورابي ـ بابل والمرتبة الثانية : حسن شاكر حمود/ كلية الرافدين الجامعة ـ قسم طب الأسنان/ بغداد والمرتبة الثالثة : زين العابدين عباس هتلر/ الجامعة الوطنية ـ كلية التقنية الهندسية

وفي ختام المسابقة تم توزيع الشهادات والدروع على الفائزين واللجنة التحكيمية