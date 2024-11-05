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  • “الزراعي التعاوني” يطلق الوجبة الاولى لقروض المرشات للمزارعين

“الزراعي التعاوني” يطلق الوجبة الاولى لقروض المرشات للمزارعين

شؤون عراقية
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اعلام المصرف الزراعي
يتصدر المصرف الزراعي التعاوني فرع الانبار وبالتنسيق مع وزارة الزراعة / الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بصرف مبالغ قروض الى المزارعين من اهالي الانبار بغية شراء المرشات الزراعية .
حيث حضر التوزيع علي هاشم معاون المدير العام للمصرف الزراعي والدكتور طالب الكعبي المدير العام للشركة العامة للتجهيزات الزراعية وعددا من وجهاء وشيوخ محافظة الانبار وتم توزيع المرشات الزراعية للمزارعين .
وتأتي هذه الخطوة تلبية لتوجيهات رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بتطوير وتأهيل القطاع الزراعي والنهوض بواقع المزارعين العراقيين .

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