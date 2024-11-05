“الزراعي التعاوني” يطلق الوجبة الاولى لقروض المرشات للمزارعين

اعلام المصرف الزراعي

يتصدر المصرف الزراعي التعاوني فرع الانبار وبالتنسيق مع وزارة الزراعة / الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بصرف مبالغ قروض الى المزارعين من اهالي الانبار بغية شراء المرشات الزراعية .

حيث حضر التوزيع علي هاشم معاون المدير العام للمصرف الزراعي والدكتور طالب الكعبي المدير العام للشركة العامة للتجهيزات الزراعية وعددا من وجهاء وشيوخ محافظة الانبار وتم توزيع المرشات الزراعية للمزارعين .

وتأتي هذه الخطوة تلبية لتوجيهات رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بتطوير وتأهيل القطاع الزراعي والنهوض بواقع المزارعين العراقيين .