انتحار شاب غربي بعقوبة

أفاد مصدر أمني، أول أمس الأحد، بانتحار شاب من مواليد 2003 في حي شعبي وسط ناحية بني سعد، 20 كم جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لوسائل إعلام: إن” الشاب شنق نفسه داخل منزله باستخدام ربطة نسائية مربوطة في سقف غرفة الاستقبال”.

وأضاف، إن” التحقيقات الأولية وبناءً على أقوال ذويه تشير إلى أنه كان يعاني من حالة نفسية متعبة بسبب ديون متراكمة، وتم تدوين أقوال ذويه واتخاذ الإجراءات القانونية وفق المسارات المعتمدة”.

يُذكر أن ديالى شهدت خلال الأسبوع الماضي ثلاث حالات انتحار لأسباب متعددة، وأن حالات الانتحار في ديالى بلغت أكثر من 50 محاولة، انتهى أكثر من نصفها بالموت، علماً أن 70 إلى 75% منهم من شريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة.