مفاوضات مع نيللي كريم لتشارك في “البعض لا يذهب للمأذون”

الصباح الجديد – وكالات:

دخل القائمون على فيلم “البعض لا يذهب للمأذون” في مفاوضات مع النجمة نيللي كريم لتقديم دور البطولة أمام كريم عبد العزيز، وينتظر صناع الفيلم قرار نيللي النهائي بعد إبداء موافقتها على المشاركة بنحو مبدئي، خاصة بعد نجاحها الكبير مع كريم عبد العزيز في فيلم “الفيل الأزرق” بجزئيه الأول والثاني.

ويعتمد فيلم “البعض لا يذهب للمأذون” على وجود أكثر من بطلة أمام كريم عبد العزيز، ويتم الاستقرار على فريق العمل بالكامل الشهر المقبل، استعداداً لانطلاق التصوير مطلع شهر سبتمبر أيلول المقبل، ويشارك في بطولة العمل كل من بيومي فؤاد، ومحمود حميدة، وماجد الكدواني للمخرج أحمد الجندي وتأليف أيمن وتار.

يشار إلى أن نيللي كريم يعرض لها حالياً فيلم ” الفيل الازرق 2″ للنجم كريم عبد العزيز محققا نجاحا كبيرا منذ عرضه في دور العرض السينمائي، ووصلت ايراداته الى 88 مليون جنيه مصري، بعد 32 يوما من عرضه، وشارك في بطولته هند صبري، وإياد نصار، وشيرين رضا، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجي فيلمز.