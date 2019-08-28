277 مليون م3 انتاجية أسطول هيئة النقل خلال النصف الأول لـ2019

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت شركة المنتجات النفطية، الأربعاء، أن انتاجية أسطول هيئة النقل بلغت أكثر من 277 مليون م3 خلال النصف الأول من 2019.

وقال مدير عام الشركة، كاظم مسير ياسين، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “إنتاجية أسطول هيأة النقل في الشركة للمشتقات النفطية بلغت أكثر من 277 مليون (م3 .كم) خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 والتي تم تحقيقها من خلال شاحنات الهيأة وأسطولها الناقل داخل محافظات البلاد”.

وأكد مسير، أن “حصص المحافظات من المشتقات النفطية والتي يتم نقلها بواسطة الشاحنات يتم عبر محاور وخطوط للنقل تقوم بتوزيع الكميات التي يتم نقلها الى جميع محافظات العراق وفق آلية وخطة معدة لهذا الغرض من قبل الجهات المختصة في الشركة مؤكداً في الوقت ذاته ان عملية نقل المنتجات النفطية وفق هذا السياق يشمل المنتجات البيضاء التي تشمل (البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز) وكذلك المنتجات السوداء التي تشمل (ديزل . نفط خام . خليط . نفثا) إضافةً الى منتجات أخرى ( وقود الطائرات (R.T) ، الزيوت . الهيدروليك . غاز معبأ وغاز سائل فل )”.

وأوضح مدير هيئة النقل، صبيح عبد الله غلام أن “كافة ملاكاتها المنتشرة في الأقسام والشعب والمعامل التابعة لها تبذل الكثير من الجهود المتواصلة من أجل تسهيل عملية توزيع المنتجات النفطية بكل يسر وانسيابية من خلال خبرتها في عمل الشركة”، مبينا أن “ذلك يتم وفق خطة منتظمة يومية وشهرية وكذلك سنوية”.

وأضاف أن “ما حققته هيئة النقل من إنتاجية كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام يلخص العمل المتواصل والدؤوب لكوادرها والتي تنسب في النهاية لعمل شركة توزيع المنتجات النفطية”