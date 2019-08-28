ضمن البرنامج الحكومي الياسري يوعز بتبسيط الاجراءات المتبعة في الدوائر

بغداد – الصباح الجديد

اوعز وزير الداخلية ياسين الياسري، الاربعاء، بتبسيط الإجراءات المتبعة في انجاز معاملات المواطنين في الدوائر الخدمية والأمنية كافة.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه،ان “وزير الداخلية ياسين الياسري ترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي بحضور عدد من القادة الأمنيين ومدراء الدوائر في مكتبه بالوزارة”.

واضاف، ان “الياسري اطلع على المشاريع المتعلقة بعمل دوائر وزارة الداخلية المدرجة ضمن فقرات البرنامج الحكومي” ، مستمعاً الى “شرح تفصيلي بالنسب المنجزة لكل مديرية بحدود تخصيصاتها المالية في الموازنتين الجارية والاستثمارية لعام 2019”.

واكد الياسري بحسب البيان على “مضاعفة الجهود من أجل الانتهاء من انجاز المشاريع المقرة في البرنامج الحكومي” ، موجهاً “باتباع أقصر الطرق في التعاملات الإدارية بين دوائر الوزارة وتذليل المعوقات انسجاماً مع البرنامج الحكومي”.

وشدد على “أهمية المتابعة الميدانية من قبل القادة والمدراء المعنيين لعمل الضباط والمنتسبين في مختلف القطاعات ، موعزاً بتبسيط الإجراءات المتبعة في انجاز معاملات المواطنين في الدوائر الخدمية والأمنية كافة وبما يتلاءم مع توجهات سيادته بهذا الأمر”.

ووجه الياسري “بضرورة الإسراع في انجاز المشاريع الخدمية وتحديداً ما يتعلق بصيانة مراكز الشرطة في مختلف محافظات البلاد وإعادة تأهيل بنايات الدوائر التابعة للوزارة” ، لافتاً إلى “أهمية تحقيق أعلى نسبة في انجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي”