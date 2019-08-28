  • الأربعاء , 28 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • آخر الأخبار
  • بغداد وبيروت تتفقان على تنسيق الجهود لدعم الحلول السياسية

بغداد وبيروت تتفقان على تنسيق الجهود لدعم الحلول السياسية

آخر الأخبار
0 تعليق
11 views

بغداد – الصباح الجديد

اتفقت بغداد وبيروت، الأربعاء، على تنسيق الجهود لدعم الحلول السياسية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره اللبنانيّ جبران باسيل، وبحث الجانبان مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وتناولا سُبل مواصلة تعزيزها في المجالات المختلفة”.

وأضاف البيان، أن “الجانبين بحثا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة. واتفقا على مواصلة التشاور وتنسيق الجُهُود لدعم الحُلول السياسيّة؛ الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأشاد الوزير الحكيم، بـ”المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين بغداد وبيروت”

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة