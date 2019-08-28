بغداد وبيروت تتفقان على تنسيق الجهود لدعم الحلول السياسية

بغداد – الصباح الجديد

اتفقت بغداد وبيروت، الأربعاء، على تنسيق الجهود لدعم الحلول السياسية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره اللبنانيّ جبران باسيل، وبحث الجانبان مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وتناولا سُبل مواصلة تعزيزها في المجالات المختلفة”.

وأضاف البيان، أن “الجانبين بحثا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة. واتفقا على مواصلة التشاور وتنسيق الجُهُود لدعم الحُلول السياسيّة؛ الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأشاد الوزير الحكيم، بـ”المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين بغداد وبيروت”