هواوي تطلق هاتفا مميزا بسعر 125 $!

الصباح الجديد-وكالات:

في خطوة جديدة لاكتساب أكبر عدد من الزبائن أعلنت Honor التابعة لهواوي عن نيتها إطلاق هاتف بكاميرات جيدة ومواصفات ممتازة بسعر 125 دولارا فقط.

وسيزود هاتف Play 9A الجديد بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، فيها حساس خاص لقياس عمق الصورة، وميزة التثبيت والتقريب الأوتوماتيكي للقطة، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة ثمانية ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

ويزود هذا الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة LCD بمقاس 6.3 بوصة، ودقة عرض (1650/720) بيكسل، إضافة لماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

ويضمن أداءه الجيد معالج MediaTek Helio P35 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

وستطلق نسخة مطورة منه بذاكرة تخزين داخلية بسعة اربع غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، سعرها نحو 170 دولارا.