غرائب وطرائف حول العالم لإقناع الناس بالتزام البيوت

الصباح الجديد-متابعة:

مع انتشار فيروس كورونا الجديد حول العالم، لجأت دول لشتى الطرق لإقناع الناس بالبقاء في المنزل، تراوح بين الطرافة والغرابة والعنف أيضا.

في العراق انتشرت عدة فيديوهات عن رجال يقومون بأعمال البيت بطريقة مضحكة، وقام احدهم بأداء اغنية اي دمعة حزن لا مع تغيير كلماتها الى نصائح للوقاية من الفيروس.

ففي مصر حيث انتشر فيديو لشاحنة على متنها مكبرات صوت، تصدر هتافات طريفة تنصح بالبقاء في المنزل؟ ورددت عبارة “مش حنسلم مش حنبوس مش حننقل الفيروس”، في فيديو لاقى انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما في الهند، فلاحقت الشرطة المواطنين الذين لم يلتزموا بحظر التجول، وعاقبتهم في الشوارع العامة، بوضعهم في حلقات منفصلة، وإجبارهم على أداء التمارين الرياضية. ونادى احد رجال الشرطة السكان بالبقاء في المنزل، بترديد كلمات أغنية شهيرة في احد أفلام بوليوود: “أيها الأصدقاء.. لا تحولوا الحياة إلى موت”، وطلب منهم البقاء في المنزل.

أما وزارة الصحة الفيتنامية، فقررت الاستعانة بالمطربين مين وإيرك، الذين أصدرا الأغنية الفيتنامية الناجحة “Ghen” عام 2017.

وتعاونت الوزارة مع المطربين لإنتاج فيديو موسيقي جذاب باسم “فيروس كورونا الغيور”، لتوعية الجمهور بكيفية منع انتشار فيروس كوفيد-19.