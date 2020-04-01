  • الأربعاء , 1 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

مايلي سايرس تعثر على الجانب الإيجابي لفيروس كورونا

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الصباح الجديد-وكالات:

تجد مايلي سايرس أن وباء فيروس كورونا المتفشي، له تأثير إيجابي على البيئة، بعدما عزل الناس أنفسهم في المنازل ما أدى الى انعدام وجود السيارات على الطرق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأفاد موقع “كونتاكت ميوزيك” الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن مايلي تعتقد أن كوكب الأرض الآن يحصل على “بعض الراحة” فيما يتعلق بتغير المناخ.

وأضافت سايرس (27 عاماً) أنه حالياً هناك عدداً أقل من المصانع التي “تتقيأ على جمال الطبيعة كل يوم”.

وتابعت بالقول: “أعلم أن بعضنا شاهد مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخراً، والتي تظهر فيها السماء بلون أزرق أكثر وضوحاً، والدلافين التي، لم نشاهدها من قبل، وهي تسبح في المياه”.

يشار أن سايرس متحمسة لشؤون الحفاظ على البيئة، وتقول إن نشاطها البيئي بدأ عندما فقدت منزلها بسبب الحرائق المدمرة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأميركية في أواخر عام 2018.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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