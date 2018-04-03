مفوضية الانتخابات: الفرز اليدوي مجرد “خطة احتمالية” وتخوف البعض لا معنى له

بغداد- الصباح الجديد:

أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات، حازم الرديني، اليوم الثلاثاء، ان فكرة الفرز اليدوي مجرد خطة احتمالية، مبينا ان تخوفات وشكوك الاخرين لا معنى لها.

وقال الرديني: “بعد اسبوعين سيكون هناك اختبار لأجهزة العد والفرز الالكتروني على مستوى آلاف المحطات للاطلاع على كفاءة الاجهزة بشكل عملي”.

وأضاف ان “الخطة التي وضعت حول الفرز اليدوي خطط بديلة وفعالية الاجهزة جيدة جدا ولا توجد مخاوف منها ولكن بموجب القانون يجب ان تضع المفوضية خطط بديلة بالتالي وضعت الفرز اليدوي كاحتمالية وليست فرضية تخوفا من ان يحصل شيء وان كان التخوف واحد بالمليون”.

واشار الى ان “المفوضية تعمل بكل الجهد لتكون الانتخابات هذه مميزة بحيث يتم استعمال الاجهزة واعلانها خلال يوم واحد ولا توجد اي مخاوف حقيقة”، مؤكدا ان” مخاوف وشكوك الاخرين لامعنى لها”.

وأكد انه “في يوم الاقتراع سيكون نقل البيانات عبر الاقمار الصناعية”.

وكان عضو القانونية النيابية، حسن الشمري قال، امس الثلاثاء، ان قرار المفوضية باللجوء الى الفرز اليدوي يثير الشكوك حول وجود نوايا لتخريب الأجهزة الإلكترونية.