إدخال الوحدة التوليدية الرابعة في محطة كهرباء الرميلة الغازية بطاقة 200 ميكاواط

زيادة إنتاجها (230) ميكا واط عن العام الماضي

متابعة الصباح الجديد:

تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في محطة كهرباء الرميلة الغازية أعمالها من ادخال الوحدة التوليدية الرابعة بطاقة (200) ميكاواط وإعادتها إلى العمل بعد اجراء اعمال الصيانة لها وربطها بالشبكة الوطنية بعد توقف دام أكثر من 90 يوما.

وتضمنت الاعمال استبدال الفلاتر القديمة باخرى جديدة مجهزة من شركة سيمنس الالمانية، كما وجه المدير العام ببذل المزيد من الجهود لإعادة المحطة الى الخدمة بكامل طاقتها الإنتاجية، والتي ستسهم بشكل كبير باستقرار التيار الكهربائي خلال فصل الصيف.

على صعيد متصل تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لانتاج كهرباء البصرة من زيادة الانتاج (230) ميكا واط عن العام الماضي.

واوضح المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري المدرس ان ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة بلغ حاليا ( 2686) ميكاواط ، بزيادة(230) ميكاواط عن العام الماضي الذي كان انتاجها (2456) ميكاواط ، من غير محطة الرميلة الاستثمارية التي مازالت تحت التشغيل التجريبي ومن المؤمل دخولها إلى العمل في الأيام المقبلة، إضافة إلى خروج ثلاث وحدات في محطة شط البصرة الغازية بسبب انخفاض ضغط الغاز.

من جانبها انجزت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء شمال البصرة التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب اعمال صيانة مغذي (الشمعة )11 ك ف في محافظة البصرة.

وقال المدرس ان الاعمال تضمنت صيانة مغذي الشمعة 11 ك ف الخارج من محطة الدور الثانوية 11/33 ك.ف وصولاً الى مناطق طلّاع الشمعة التابعة لناحية الهارثة شمال البصرة, الى جانب استعمال قواطع دورة (250 ) امبيرا لحماية المحولات ومعرفة احمالها، اضافة الى استُعمال قابلو (95 ) ملم ومعدات ربط المنيوم واستبدال بعض العوازل لخط (11) ك.ف وهي العوازل القرصية وكذلك استعمال سلك نحاس وسحب الاسلاك المتدلية منها.

واضاف ان الغرض من أعمال الصيانة الوقائية لخطوط ومحولات الشبكة الكهربائية هو من أجل سلامتها وديمومة عملها وتوازن احمالها واستقرار الفولتية مما سينعكس ايجابا على استقرار التيار الكهربائي للمواطنين.

الى ذلك وضمن خطة المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب لفك الاختناقات والسيطرة على الأحمال في محافظة المثنى خلال فصل الصيف, أنجزت الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة المذكورة اعمال نصب وتشغيل متنقلة جديدة نوع( MEiDNSHA ) سعة( 31 MVA) في محطة شمال السماوة لغرض حل اختناقات منطقة الصياغ والمناطق المحيطة به.

من جانب اخر انجزت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء ذي قار التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب اعمال الصيانة الطارئة على خط (33) ك. ف المغذي لمحطة كهرباء الجبايش الثانوية.

وقال المدرس ان الاعمال تضمنت صيانة خط (33 ) ك. ف المغذي لمحطة الجبايش الثانوية(33/11) ك. ف الخارج من محطة الخضر(132 ) ك. ف بعد تعرضه لعطل طارئ أدى إلى خروج أحدى محولتي القدرة عن العمل مما تسبب بزيادة في ساعات القطع المبرمج في مناطق (المركز, الكورنيش, ال خاطر, الساجية) ، مضيفا ان إعمال الصيانة تضمنت إجراء عملية الفحص والمعاينة على مسار الخط الهوائي وتحديد مكان العطل و واستبدال عوازل ( 33 ) ك. ف عدد (8) وصيانة فاصل هوائي.