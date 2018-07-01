زين كاش توقع اتفاقية تعاون مع شركة بازيان للاسمنت (Lafarge

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت “زين كاش”، إحدى أبرز بوابات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول والإنترنت في العراق، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بازيان للإسمنت (Lafarge) التابعة لمجموعة Lafarge Holcim الرائدة في قطاع مواد البناء سيتمكن بموجبها مشتركو زين كاش من تسديد فواتير مشترياتهم بسهولة وسرعة وأمان عن طريق هذه المنصّة.

وحول الموضوع، قال يزن التميمي، المدير التنفيذي لخدمة “زين كاش”: 3″نحن في زين كاش نحرص على مواكبة التطورات العصرية لذا لا نوفّر جهداً في سبيل تقديم الحلول والخدمات التي تلبي تطلّعات مشتركينا. وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع محفظة شركائنا لإثراء تجربة مشتركينا وإتاحة الفرصة أمامهم للتعامل بانسيابية من خلال خدمتنا المصرفية عبر الهاتف النقال والإنترنت مما سيغنيهم عن اللجوء إلى التحويلات المالية المتعددة عبر البنوك، وبالتالي يضاعف من الكفاءة حيث ستسرّع هذه المنصة إجراءاتهم المالية”.

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، يجب على مشترك زين كاش الراغب في شراء منتجات “لافارج” أن يعمد إلى اختيار شركة “بازيان للإسمنت” من لائحة “مزودي الخدمات” عبر تطبيق زين كاش، وإضافة معلوماته الشخصية وقيمة الفاتورة المطلوب تسديدها. وسيقوم وكيل زين كاش بالدفع نيابة عنه إلى شركة “بازيان للإسمنت” من خلال تحويل المبلغ المطلوب من حساب المشترك إلى حساب الشركة عن طريق محفظة زين كاش الالكترونية”.

يذكر أن زين كاش أطلقت مؤخراً نظام التسديد داخل المتجر بواسطة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لمشتركي زين، وهي سابقة تاريخية في العراق يتوقّع أن تغيّر شكل قطاع تسديد المدفوعات في العراق. وبفضل هذه المنصة المصرفية الديناميكية التي ترتكز على الهاتف المحمول، يعمد النظام إلى عرض رمز الاستجابة السريعة داخل المتجر حيث يجري مسحه عن طريق تطبيق زين كاش في الهاتف الذكي لإجراء المعاملة. تم إطلاق محفظة “زين كاش” التي تعمل عبر الهاتف المحمول لأول مرّة في آذار من العام 2013 بهدف تطوير حلول الدفع باستخدام الهاتف المحمول والانترنت، ومنح البنك المركزي العراقي الترخيص باعتمادها في كانون الأول من العام 2015. وتشمل خدماتها الرئيسية تحويل الأموال من شخص لشخص (P2P)، وتسديد فواتير الخدمات العامة، والمشتريات الرقمية، وإعادة شحن الرصيد، والتجارة الإلكترونية.