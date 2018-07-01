صناعة الأسمدة الجنوبية تحصل على شهادة الايزو تمثل دافعا جديدا لمواصلة العمل الاحترافي

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن حصولها على شهادة الايزو 9001:2015 من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

وقال مدير عام الشركة المهندس عباس حيال ان الشركة نجحت في الحصول على شهادة الايزو بعد فترة من العمل والاعداد للوصول الى هذا الانجاز وبعد اجتياز جميع الاختبارات والمواصفات من قبل مدققي الايزو الخارجيين ، مشيرا الى اهمية الحصول على هذه الشهادة الذي سيمثل دافعا جديدا لمواصلة العمل الاحترافي من قبل الشركة في الوقت الذي سيضاعف من مسؤوليتها لتقديم افضل الحلول .

واوضح المدير العام أن الايزو هي مواصفة دولية عامة لأدارة الجودة وتحتوي على معايير لاداء أنشطة منسقة لتوجيه وضبط الشركة فيما يتعلق بالجودة وترتكز معايير هذه المواصفة على عدة مفاهيم اساسية يتم من خلالها التأكد من أن الشركة تقوم بأدارة جودة مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها بشكل فعال ، لافتا الى ان جميع الشركات التي تحصل على الايزو تخضع للمراقبة الدورية من قبل الجهات المانحة ومنها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وذلك للتأكد من استمرارية التقيد بمعايير المواصفة ولضمان عمليات التطوير والتحسين المستمر داخل الشركة .

واكد المدير العام على ان حصول الشركة على الايزو ما هو الا الخطوة الاولى نحو تقديم كل ماهو جديد لعملائها لاسيما الشركة العامة للتجهيزات الزراعية كما انها تعد دافعا لتحقيق ستراتيجية الشركة الساعية لتوفير افضل نظام عمل خصوصا وانها طموحة لتحقيق اكبر كمية في انتاج سماد اليوريا خلال العام الحالي.

على صعيد اخر استقبلت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن وفدا كبيرا من الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة التابعة الى وزارة النفط برئاسة مديرها العام للتباحث بشأن امكانية ابرام اتفاقات وعقود مشتركة .

وقال مدير عام الشركة العامة للصناعات الفولاذية جلال عباس حسين أن شركته استعرضت امكانياتها والملف التعريفي الخاص بها والخبرات المتراكمة لملاكاتها الفنية والهندسية في كافة المجالات سيما في مجال صناعة الكرفانات والمسقفات والهياكل الحديدية والخزانات وابراج التقطير واوعية الضغط والجسور وصناعة ابراج نقل الطاقة الكهربائية والاعمدة المدورة المغلونه وانتاج المصبوبات الحديدية المقاومة للحرارة والتأكل اضافة الى غلونة الصفائح بكافة احجامها وانواعها وتصنيع المطروقات والفلنجات على وفق احدث المواصفات العالمية سيما بعد حصول الشركة على شهادة الجودة العالمية ( iso9001:2015). واشار المدير العام الى انه وبعد ان اجرى الوفد الزائر جولة ميدانية للاطلاع على مصانع الشركة وخطوطها الانتاجية والمنتجات التي بالامكان تصنيعها جرى التأكيد على ضرورة التوصل الى اتفاق بين الشركتين وابرام عقود مشتركة لاسناد الشركات النفطية وتشجيع ودعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي .