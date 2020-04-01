  • الأربعاء , 1 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

كاظم الساهر

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في أول تعليق له على هلع الجميع من فيروس كورونا، وجه المطرب العراقي كاظم الساهر رسالة صوتية لطمأنة جمهوره في كل أنحاء العالم، واستعان بقصيدة شهيرة لشاعر المهجر إيليا أبو ماضي، تؤكد أن المحنة الحالية مجرد اختبار من الله سينتهي قريبا.

واعتاد الساهر في كل المناسبات الاستعانة بقصائد نزار قباني، ولكنه هذه المرة القى قصيدة لإيليا أبو ماضي وتقول أبياتها: إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر، كم امضيت في الخيرات عمرا وإن ضاقت عليك الارض يوماً وبت تأن من دنياك قهراً فرب الكون ما أبكاك الا لتعلم أن بعد العسر يسرا.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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