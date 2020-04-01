متطوعون من البصرة يطورون أقنعة ثلاثية الأبعاد لمواجهة كورونا

الصباح الجديد-وكالات:

طوّر متطوعون في مدينة البصرة جنوبي العراق أقنعة للوجه بنظام الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتقديمها مجانا للفرق الطبية بهدف تغطية النقص في مواد الحماية.

وابتكر فريق يضم ستة أشخاص تصميما سريعا وبسيطا لقناع وجه كبير من البلاستيك، يمكن استعماله بسهولة. ويقول المُصّنعون إن القناع المتخصص يعمل كدرع يقي مرتديه من سعال أو عطس المريض الذي يتطاير معه رذاذ، كما يفيد بحماية العينين أيضا.

ويقول الصيدلاني نوريس عارف، رئيس الفريق الذي يعمل في ورشة تصنيع القناع بالبصرة، إن الشركات المصنعة المحلية قدمت المواد الخام المطلوبة لطباعة التصميم.

وأضاف: “الأمور الرئيسة في موضوع الوباء يتمثل بالوقاية، فكان هذا التصميم استطعنا الحصول على المواد الأولية بمساعدة من الصناعيين المحليين في البصرة.

وأردف: “ركزنا في البداية على توفيره للأطباء والفرق الطبية فهم على تماس مباشر مع مرضى الكورونا، لأنه يقي من الرذاذ بصورة تامة.

ويدير عارف مركزا للابتكار أنشئ بتمويل أميركي وهولندي وألماني، لتطوير مهارات الشباب في المدينة. وبمساعدة باحثين في جامعة البصرة وجمعيات أخرى، تمكن عارف من توزيع أقنعة الوجه مجانا في أنحاء العراق.

وسجل العراق حتى الآن 547 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة، حدثت معظمها في الأسبوع الماضي.