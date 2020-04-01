المشي يساعد على التفكير بشكل أفضل

الصباح الجديد-متابعة:

أكد باحثون من البرتغال أن الحركة لا تساعد على ​النشاط الجسدي​ فقط، بل تزيد من ​اللياقة الذهنية​ أيضاً، بعد تحليل هياكل ​الدماغ​ المسؤولة عن التأثيرات التي يتعرض لها المخ، عند الجري، في تجربة أجريت على الفئران.

وخلص الباحثون إلى أن هناك علاقة سببية بين السرعة ونجاح التعلم، اذ تبين لهم الطريقة الذي تؤثر بها الحركة على أداء المخ. ولمعرفة ذلك حاكى الباحثون مناطق في المخيخ بإستعمال علم البصريات الوراثي، فوجدوا أن خلايا بعينها تم تعديلها وراثياً، تستجيب للأشعة الضوئية.

وكانت النتيجة، أنه عندما كان الباحثون يزيدون نشاط الألياف الطحلبية المؤدية للمخيخ، فإن درجة نجاح الفئران في التعلم كانت تتحسن. وخلص الباحثون، أن الحركة تعزز نشاط الألياف المسؤولة عن التعلم، مؤكدين إمكانية تطبيق نتائج دراستهم على ​البشر​ بسبب تشابه في بنية المخيخ لدى الفئران والبشر.

ومن المعروف ان للمشي فوائد عدة متفق عليها، اذ يُفيد القلب، والرئتين، كما يساعد على زيادة نشاط الدورة الدموية، والناتج عن حرق الأكسجين، ويؤدي ذلك إلى تقوية عضلات الجسم. ويُساعِد ايضا على تهدئة الأعصاب والتخفيف من ضغوط الحياة اليومية والعديد من الفوائد الصحية.