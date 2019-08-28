بسبب “اليوغا”.. فتاة تصاب بالعجز ثلاث سنوات

الصباح الجديد – وكالات:

تعرضت فتاة مكسيكية، لحادث قد يصيبها بالعجز عن الحركة لمدة ثلاث سنوات، إثر انكسار ساقيها، خلال ممارستها “اليوغا” على حافة شرفة منزلها، في الطابق السادس.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن الفتاة سقطت من شرفة منزلها، في الطابق السادس، وتعرضت لكسر في كلا ساقيها، مشيرة إلى أنها لن تستطيع المشي لمدة ثلاث سنوات.

وتقول الصحيفة إن الفتاة المكسيكية، التي تدعى ألكسا تيرازاس، 23 عاما، كانت محظوظة، لأنها بقيت على قيد الحياة، مشيرة إلى أنها خضعت لعمليات جراحية لإنقاذها استمرت 11 ساعة.

ونشرت الصحيفة، صورة للفتاة، ترصد لحظة قيامها بأحد تمارين “اليوغا” على حافة شرفة منزلها، الذي سقطت منها في وقت لاحق.

وبحسب الصحيفة، فإن عائلة الفتاة نشرت استغاثات على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الحادث، وطالبت بالدعاء لها، لأنها كانت في حالة حرجة.

ويقول جيران الفتاة المكسيكية، إنهم كانوا يشاهدونها تقوم بتمارين خطيرة على حافة شرفة منزلها باستمرار، خلال ممارستها “اليوغا”.