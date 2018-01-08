البرلمان يصوت على إلزام وزارة النفط بإيقاف عمل شركة كار بحقول كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:

صوت مجلس النواب، أمس الاثنين، على قرار يلزم وزارة النفط بإيقاف عمل شركة كار بحقول كركوك، اضافة الى تصدير النفط عبر سومو.

وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي ان “مجلس النواب صوت على قرار نيابي مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية يلزم وزراة النفط بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك والايعاز بتكليف شركة نفط الشمال بالإنتاج والتسويق”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان ” تصدير النفط سيتم عبر شركة سومو مع تشكيل لجنة تحقيقية من لجان الطاقة والنزاهة والمالية للتحقق من كميات النفط المصدرة على ان يقوم البنك المركزي بمعرفة حجم الاموال المودعة نتيجة تصدير النفط والتزويد بتقرير مفصل عن اسماء الاشخاص والمصارف التي تم ايداع الاموال فيها”.

وكانت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني، قد كشفت في وقت سابق إن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من يملك شركة (كار) التي تشرف على تهريب نفط كركوك.

وأوضحت طالباني في تصريح صحفي، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، يملك شركة اسمها (كار) تشرف على تصدير وبيع نفط الآبار في كركوك غير الخاضعة لشركة نفط الشمال، وما يؤرق الديمقراطي من مقترح أحزاب كردستان بتحويل النفط المنتج الى شركة سومو؛ أنه يريد تصدير النفط من كركوك أقل من المتفق عليه، أو أن تكون هذه الآبار غير خاضعة للاتفاق”.

وتابعت طالباني، أن “المقترح الذي تقدمت به الأحزاب الكردية، سيما طرح حزب الاتحاد – الخاص بتصدير نفط كركوك عبر شركة سومو مقابل رواتب موظفي إقليم كردستان – يتخوف من حصوله الحزب الديمقراطي الكردستاني “.