معصوم يؤكد ضرورة دعم الشرطة

لتعزيز الأمن والاستقرار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، امس الاثنين، ولمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيس الشرطة العراقية، ضرورة دعمهم لتعزيز الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة وخدمة المواطنين.

وقال معصوم في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، “بمناسبة حلول الذكرى السنوية السادسة والتسعين لتأسيس الشرطة العراقية نتقدم باحر التهاني لجميع رجال الشرطة بمختلف مراتبهم وتخصصاتهم ومسؤولياتهم وحيثما كانوا على أرض الوطن كما نحيي باعتزاز وتقدير سهرهم وتضحياتهم من أجل حماية الأمن الداخلي في كل الميادين التي تشملها مسؤولياتهم الوظيفية فضلا عن تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين في يومياتهم ومعاملاتهم”.

وتابع “اذ نغتنم هذه المناسبة الكريمة للإشادة بإسهام رجال الشرطة في صنع النصر النهائي على تنظيم داعش الارهابي جنبا إلى جنب مع تشكيلات قواتنا المسلحة الاخرى والمواطنين كافة”، نؤكد على “ضرورة تقديم كل الدعم والاسناد لهم لضمان تمكنهم من انجاز المهمات والمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهم في تعزيز الأمن الداخلي والنجاح في خدمة المواطنين ومكافحة الجريمة المنظمة، الى جانب لزوم امتلاك مؤسسات الشرطة لأحدث التقنيات ومواصلة التدريب والتأهيل المهني لضمان الارتقاء بالعمل والمسؤوليات الى مستوى متطور يكفل تطبيق مبادئ الدستور والقوانين ومراعاة حقوق الإنسان وحفظ الحريات وكرامة المواطنين ومنع أي تجاوز عليها”.