مركز باليت يفتتح معرضاً فنياً بعنوان “أربع خطوات”

بغداد – الصباح الجديد:

افتتح مدير عام دار الأزياء العراقية عقيل ابراهيم المندلاوي، المعرض الفني (أربع خطوات) الذي نظمه “مركز باليت للثقافة والفنون التشكيلية” بالتعاون مع الدار.

وعرضت لوحات عدة للفنانين الشباب: (علاء الدين محمد، وحيدر فاخر، ووسام عبد جزي، ومثنى طليع). لجأ الفنانون إلى استعمال لوحات تعبر عن واقعنا المعاصر، والعراقيل التي تقف بوجه تقدمه.

استطاع الفنانون باساليبهم المتنوعة، تعريف المتلقي بأنواع الفن التشكيلي وتجلياته عبر تلك اللوحات الجمالية.

وذكر مدير مركز باليت ناصر عبد الله الربيعي، ان معرض “الخطوات الأربع” يمثل منجزا ثقافيا لأربعة من الفنانين الشباب، وهم يسعون للوصول إلى ضفاف حلم ينشده الكثير من الفنانين، وهو الإبداع الخلاق.

حضر المعرض عدد من الشخصيات الفنية والثقافية والقنوات الفضائية والإعلامية.