شاكيرا تشارك في مهرجانات الأرز

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت معلومات خاصة لإحدى الوكالات الصحفية، أن الاتفاق مع الفنانة العالمية شاكيرا و لجنة مهرجانات الأرز الدولية قد تم بالفعل، من دون الدخول في لعبة الأرقام المالية التي بقيت سرية على مستوى أتعاب الأخيرة، التي من المتوقع ان تكون أكثر من 100 ألف دولار أميركي.

و تفيد المعلومات بأن الاتفاقيات سوف تشمل فنانين أبرزهم وائل كفوري، الذي سبق أن كانت له مشاركة قبل عامين تقريبًا في إحدى الأمسيات التي حضرها رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع.

وتفيد المعلومات أن الاتفاق مع المغنية شاكيرا تم قبل أسبوع تقريبًا، إلا أن الإعلان عن الاتفاقية النهائية لم يخرج إلى النور بعد نتيجة المشاورات داخل اللجنة المشرفة على المهرجان بخاصة، وأن الهدف، الخروج بنتيجة بارزة من تلك الخطوة الفنية التي من المرجح أن تشهد اقبالًا كثيفًا من الجمهور اللبناني والعربي.

و تردد أن الفنانة ماجدة الرومي ستكون لها إطلالة أيضا في إحدى امسيات المهرجان خلال شهر تموز/يوليو المقبل .