  • الإثنين , 20 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • الاقتصاد النيابية: لا نية للحكومة بالاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية

الاقتصاد النيابية: لا نية للحكومة بالاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية

شؤون عراقية
التعليقات على الاقتصاد النيابية: لا نية للحكومة بالاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية مغلقة
4 views

بغداد- الصباح الجديد :

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان الحكومة العراقية ليس لديها نية للاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية وتأمين رواتب الموظفين.

وقالت عضو اللجنة ميثاق ابراهيم في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الحكومة قادرة على تلافي الازمة المالية في الوقت الحالي باستخدام القروض الداخلية او تفعيل بعض الموارد”، لافتة الى ان “تفعيل الصناعة والزراعة ممكن ان يسد حجم الخسائر المالية جراء انهيار النفط”.

واضافت “الحكومة يقع على عاتقها البحث عن بدائل اخرى للابتعاد عن الاعتماد الكلي على ايرادات النفط”، مبينة ان “الحكومة لا تنوي في الوقت الحالي الذهاب نحو الاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية التي تمر بها لتأمين رواتب الموظفين”.

ونوهت ان “رواتب الموظفين ستؤمن للشهر الحالي بشكل كامل”، موضحة ان “الازمة المالية قد تلاحظ بشكل مباشر خلال الشهر المقبل في حال استمرت اسعار النفط بالهبوط”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة