الاقتصاد النيابية: لا نية للحكومة بالاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية

بغداد- الصباح الجديد :

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان الحكومة العراقية ليس لديها نية للاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية وتأمين رواتب الموظفين.

وقالت عضو اللجنة ميثاق ابراهيم في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الحكومة قادرة على تلافي الازمة المالية في الوقت الحالي باستخدام القروض الداخلية او تفعيل بعض الموارد”، لافتة الى ان “تفعيل الصناعة والزراعة ممكن ان يسد حجم الخسائر المالية جراء انهيار النفط”.

واضافت “الحكومة يقع على عاتقها البحث عن بدائل اخرى للابتعاد عن الاعتماد الكلي على ايرادات النفط”، مبينة ان “الحكومة لا تنوي في الوقت الحالي الذهاب نحو الاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية التي تمر بها لتأمين رواتب الموظفين”.

ونوهت ان “رواتب الموظفين ستؤمن للشهر الحالي بشكل كامل”، موضحة ان “الازمة المالية قد تلاحظ بشكل مباشر خلال الشهر المقبل في حال استمرت اسعار النفط بالهبوط”.