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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الحكمة النيابية تلوح بالانسحاب من حكومة الكاظمي بسبب المحاصصة

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

كشفت كتلة الحكمة النيابية، عن إصرار بعض الكتل على منهاج المحاصصة، ملوحة بالانسحاب من الحكومة الجديدة.

وقال النائب عن الكتلة حسن فدعم في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “الحوارات ما زالت مستمرة بين فريق رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والكتل السياسية لاستكمال تشكيل الحكومة”.

وأضاف، أن “هناك بعض الكتل من مكونات مختلفة ما زالت تصر على موقفها السابق لتشكيل الحكومة على وفق منهاج المحاصصة، حيث إنها تطلب بشكل واضح حصصها من الكابينة الوزارية”، ملوحا بـ”انسحاب تيار الحكمة من الحكومة الجديدة في حال إصرار الكتل على المحاصصة”.

وشدد فدعم على “ضرورة مغادرة الكتل السياسية منهج المحاصصة السياسية لمنح الحكومة لجديدة فرصة لكونها انتقالية وتمهد لانتخابات مبكرة”، نافيا في الوقت ذاته “وجود أسماء مسربة للكابينة الوزارية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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