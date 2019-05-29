كاظم الربيعي يرشح ليفربول للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا

مشيداً بالقدرات التهديفية لصلاح وماني

بغداد ـ فلاح الناصر:

قال الخبير الكروي الدكتور كاظم الربيعي: ان وصول ليفربول وتوتنهام الى النهائي هو تتويج لدوري احترافي راقٍ استقطب جماهير رائعة وحققوا نتائج رائعة في المجموعات وصولا للمباراة النهائية وازاحو من طريقهم فرق عملاقة مثل برشلونة واجاكس ومان سيتي ويوفنتوس والريال وفرق اخرى. واضاف الربيعي في حديثه لـ «الصباح الجديد»: كذلك وصول ارسنال وتشيلسي الى نهائي بطولة الاتحاد الاوروبي يؤكد قوة الدوري الانجليزي ومقدرة الفرق التي تلعب في البريمييرليج على الوصول إلى عبد المديات على الصعيد القاري.

مدربا الفريقان الالماني كلوب والأرجنتيني ماوريشو بوتشيتينو، قدما تكتيكا رائعا وبخاصة كلوب وبنظريته التكتيكية الضغط الامامي المزدوج في الثلث الامامي بادواته الهجومية محمد صلاح وساني هدافي الدوري الانجليزي الحالي مع ادواتهما الاحتياطية التي حولت الخسارة الي فوز فاينالدوم وسجل هدفان في برشلونة، في حين سجل لوكاس مورا ٣ اهداف لتوتنهام وازاح اياكس الهولندي. المباراة النهائية صعبة على الفريقان لكون اوراقه مكشوفة للفريقين في نفس الدوري.

واوضح: لكن ليفربول هو الاكثر استقرارا ولكن عسى ان يزول عنه نحس النهائي وتكون الثالثة ثابتة وتألق محمد صلاح ولاني بالتهديف المضمون وستكون مباراة إنجليزية في الملعب الاسباني بعد ابتعاد الريال وبرشلونة عن النهائي من فترة طويلة.

ويلتقي ليفربول وتوتنهام هوتسبيرز في الساعة 10 من مساء بعد غد السبت في ملعب واندا ميتروبوليتانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

والملعب الذي يضيف اللقاء، هو ملعب كرة قدم خاص بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ويقع في منطقة سان بلاس كانيليخاس، بالعاصمة الإسبانية مدريد.. ويتسع لحضور 67 ألف متفرج، وبني على مساحة تقدر بـ88 ألفا و150 متر مربع.وتم هدم الملعب، والبدء في إعادة بنائه 2011، واستمرت الأعمال 6 سنوات كاملة انتهت عام2017.

ووصلت تكلفة إعادة بناء الملعب، ما يقارب الـ300 مليون يورو، ويتميز بتصميم رائع. . واستضاف منذ تجديده، أكثر من مباراة هامة أبرزها ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

جدير بالذكر أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي نجح في تحقق ريمونتادا تاريخية أيضًا على حساب فريق أياكس أمستردام الهولندي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل فريق توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ليواجه فريق ليفربول الإنجليزي في النهائي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.