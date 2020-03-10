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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وزير الصحة: فايروس كورونا مسيطر عليه وجسر طبي مع الصين لمكافحته

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
كشف وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، الثلاثاء، عن الاتفاق مع السفارة الصينية على انشاء جسر جوي مع العراق لمكافحة كورونا، فيما أكد أن فيروس كورونا مسيطر عليه لغاية الان.
وقال علاوي في تصريح متلفز تابعته /الصباح الجديد/، إن “ العراق اتفق مع السفارة والحكومة الصينية على انشاء جسر جوي مستمر بين الجانبين لمدادنا بكافة مستلزمات مكافحة فيروس كورونا”.
واضاف ان “الجانب العراقي سيرتبط بالخبراء الصينيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمعالجة مصابي الفيروس وتبادل الخبرات بين الجانبين”.
واوضح علاوي ان “الوزارة شرعت بانشاء مركز مختص لمكافحة الحميات في مدينة الطب سيكون مجهزا باحدث وسائل معالجة المرض”، مشيرا الى ان “انتشار الفيروس داخل العراق مازال محدودا وميسطر عليه وغير مقلق لغاية الان”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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