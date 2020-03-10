وزير الصحة: فايروس كورونا مسيطر عليه وجسر طبي مع الصين لمكافحته

بغداد – الصباح الجديد:

كشف وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، الثلاثاء، عن الاتفاق مع السفارة الصينية على انشاء جسر جوي مع العراق لمكافحة كورونا، فيما أكد أن فيروس كورونا مسيطر عليه لغاية الان.

وقال علاوي في تصريح متلفز تابعته /الصباح الجديد/، إن “ العراق اتفق مع السفارة والحكومة الصينية على انشاء جسر جوي مستمر بين الجانبين لمدادنا بكافة مستلزمات مكافحة فيروس كورونا”.

واضاف ان “الجانب العراقي سيرتبط بالخبراء الصينيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمعالجة مصابي الفيروس وتبادل الخبرات بين الجانبين”.

واوضح علاوي ان “الوزارة شرعت بانشاء مركز مختص لمكافحة الحميات في مدينة الطب سيكون مجهزا باحدث وسائل معالجة المرض”، مشيرا الى ان “انتشار الفيروس داخل العراق مازال محدودا وميسطر عليه وغير مقلق لغاية الان”.