الدنمارك تفتح باب التجنيد لمواجهة آثار كورونا

الصباح الجديد-وكالات:

بعدما أطاح فيروس كورونا بخطط كثير من الشباب، سواء الراغبين في الدراسة والتدرب بالخارج أو الساعين لإيجاد وظائف، وللحد قليلا من آثار الفيروس، أعلنت الدنمارك رفع عدد المجندين في الخدمة العسكرية.

وأعلنت وزيرة الدفاع ترين برامسن، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، إتاحة التجنيد في الخدمة العسكرية لـ150 شخصا إضافيا، علاوة على خمسة آلاف فرصة تجنيد على وفق برنامج تضمنته الموازنة.

وقالت الوزيرة “نعلم أن عددا كبيرا من الشباب لا يجدون ما يفعلون في هذا الظرف، ونرغب في أن يستفيدوا من العروض التي يقدمها الجيش، والخدمة العسكرية جزء منها”.

والخدمة العسكرية إجبارية نظريا للرجال في مملكة الدنمارك، لكن لا يخضع لها سوى عدد صغير من كل فئة عمرية، 99 بالمئة منهم متطوعون.

وتملك الدنمارك جيشا شارك في أغلب الأحلاف الغربية منذ بداية الألفية (أفغانستان، والعراق، وليبيا ومؤخرا مالي)، وقد رفعت عدد المجندين عشرة بالمئة عام 2018، أي بزيادة 500 عنصر، يرسل عدد محدود منهم إلى ساحات نزاع.