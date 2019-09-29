مدير عام الطيران المدني يبحث التطورات الاخيرة للمطارات العراقية

خلال لقائه الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي

بغداد _ الصباح الجديد :

على هامش اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو» التقى مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم والوفد المرافق امس الأحد الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الدكتورة (Fang Liu ) في مقر المنظمة في مدينة مونتريال بكندا وجرى بحث التطورات الأخيرة التي شهدها الطيران المدني والمطارات العراقية.

واوضح المدير العام رغبة العراق في تطوير هذا القطاع كونه رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

من جانبها اشادت ليو بالحضور الفعّال للوفد العراقي في اجتماعات الجمعية العمومية وخطواتها لتطوير هذا القطاع ، مبينة ان المنظمة حريصة على تقديم الدعم الكامل لجميع سلطات الطيران عبر خطة عدم ترك اي بلد خلف الركب (NCLB) وأن العراق يحتل مكانة مرموقة بالنظر لدوره المعنوي والجغرافي.

واثنى مدير عام السلطة على التعاون الكبير الذي يبديه مكتب المنظمة للشرق الأوسط في دعم سلطة الطيران المدني العراقي واهتمامه في اقامة عدة ورش عمل في السلامة والأمن. وفي نهاية اللقاء وجه المدير العام الدعوة للأمين العام للمنظمة لزيارة العراق والاطلاع مباشرة على واقع عمل السلطة وما يسهم في تعزيز الدعم لها.