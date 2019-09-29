« ديالى « تنجز عقد تجهيز كهرباء الجنوب بـ(107) محولات توزيع متعددة السعات

«التعدينية» تجهز محطة حديثة بالمضافات الكيميائية للمياه الصناعية

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن اكمال عقدها المبرم مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب.

واوضح مدير عام الشركة المهندس عبدالرسول محمد عارف بأن العقد تضمن تجهيز الشركة المذكورة بـ (١٠٧) محولات توزيع متعددة السعات ، مشيرا الى تسليم الدفعة الاخيرة من العقد والبالغة (٧٥) محولة مختلفة السعات وبواقع (٧٠) محولة توزيع سعة (400/11) كي في أي و (5) محولات توزيع سعة (250/11) كي في أي ، مؤكدا جاهزية الشركة لتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية وتلبية جميع الطلبات التي تردها من وزارة الكهرباء أو أية جهة أخرى ذات علاقة بمنتجاتها وبفترات تجهيز قياسية .

في الشأن ذاته لفت المدير العام الى ان شركته جهزت الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد بدفعة جديدة من محولات التوزيع بلغت (٧٥) محولة متعددة السعات وبواقع (٧٠) محولة سعة (400/11) كي في أي و (5) محولات سعة (250/11) كي في أي ، مشيرا الى ان العمل متواصل لتجهيز بقية الدفعات وانجاز كامل العقد.

من جانبها تواصل الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ومن خلال معاونية مصانع ابن سينا التابعة لها تجهيز دوائر الدولة والقطاع الخاص بمنتجاتها المختلفة.

وأشار مدير عام الشركة المهندس ماجد حميد غضيب إلى أن الملاكات الفنية في مصنع مضافات المياه الصناعية في معاونية مصانع ابن سينا قامت بتجهيز محطة كهرباء حديثة بكمية (36) طنا من المضافات الكيمائية للمياه الصناعية على وفق العقد المبرم بين الجانبين ، لافتا إلى أن المضافات المجهزة شملت مانع التاكل والتكلس (sina cw /130F) ومانع ترسب (sina cw/ 120 F) ومتعدد كلوريد الالمنيوم (pAC) وهايبو كلورات الصوديوم ومانع تكلس وحدات التناضح العكسي sina/RO400 ومزيل تكلس المعادن (sina/MC101 ) ومانع تكلس وتآكل وحدات التبريد المغلقة (sina/ cs502) ،

مؤكداً امكانية واستعداد الشركة لتجهيز دوائر الدولة والقطاع الخاص بمنتجاتها الكيمياوية المختلفة بالكميات والمواصفات المطلوبة.