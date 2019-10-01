زاخو والكهرباء يفتتحان اليوم الدور الثالث لممتاز الكرة

مواجهات سهلة للكبار في دور الـ 32 بكأس العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

تفتتح عصر اليوم الاربعاء مباريات الدور الثالث من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز بمواجهة فريقي زاخو والكهرباء في ملعب زاخو.. وتقام يوم غد، 4 مباريات، ففي ملعب أمانة بغداد تقام مباراة المضيف والزوراء، ويلتقي الشرطة والكرخ في ملعب الشعب الدولي، ويتواجه نفط الجنوب والديوانية في ملعب الفيحاء، وتجرى مباراة اربيل والنفط في ملعب فرانسوا حريري.

اما يوم الجمعة فيشهد مباريات النجف والجوية في ملعب الأول والميناء والحدود في ملعب الفيحاء ونفط الوسط يضيف الصناعات الكهربائية ونفط ميسان يلاقي ضيفه السماوة، وتأجلت مباراة فريقي القاسم امام فريق الطلبة.

من جانبه، أكَّد هشام محمد، المدرب المساعد لزاخو، أنَّ فريقه يتطلع لحصد أول نقاط له بالموسم، عندما يستضيف الكهرباء اليوم الأربعاء بالجولة الثالثة من الدوري.

وقال محمد: «الفريق عازم على تحقيق أول فوز له بالدوري بعدما اكتملت صفوفه بانضمام اللاعبين المحترفين، ونأمل حصد النقاط الثلاث خاصة وأن المباراة على ملعبنا».وأضاف «الكهرباء ليس بالمنافس السهل، لكنَّنا مُطالبون باستعادة التوازن بعد خسارتين بالجولتين الماضيتين، وبالتالي هذه المباراة تمثل تحديًا للفريق من أجل كسب النقاط الثلاث».وأشار «الفريق جاهز تمامًا لخوض المباراة، عكس المباراتين السابقتين اللتين عانينا من خلاهما؛ لعدم اكتمال الفريق، لكن الوضع أفضل ونحتاج للتوفيق لتحقيق نقاط الفوز».يُذكر أن زاخو خسر في الجولة الأولى أمام الميناء، وفي الثانية أمام النجف.

وفي سياق اخر، قال المدير الإداري لنفط الوسط نبيل عباس، إن فريقه جهز أسلحته لخوض مواجهة الصناعات الكهربائية في الجولة الثالثة من الدوري، بعد غدٍ الجمعة .. وأضاف عباس في تصريحات صحفية: «نفط الوسط استغل تأجيل مباراته مع الطلبة في الجولة الثانية بسبب عدم اتضاح مصير منافسه وخاض مباراتين تجريبيتين أمام بابل ومنتخب الشباب للحفاظ على جاهزيته».

وتابع: «المباراة المقبلة أمام الصناعات الكهربائية مثل المواجهات الأخرى في الدوري بـ3 نقاط ونطمح لتحقيق الفوز والبقاء بالمراكز المتقدمة».وأكد أن الفريق بجاهزية بدنية عالية وأن طموحهم هو الخروج من المباراة بالفوز، برغم قوة الصناعات الساعي أيضا للانتصار.يشار إلى أن نفط الوسط خاض مباراة واحدة في الجولة الأولى وحقق الفوز على الديوانية 3 ـ 1.

من جهة اخرى، اسفرت نتائج قرعة دور الـ32 من كأس العراق، التي أقيمت اول أمس، عن مواجهات سهلة للفرق الجماهيرية. ويصطدم الكرخ بنفط الوسط، في أقوى المواجهات، فيما وضعت القرعة أمانة بغداد أمام الصناعات الكهربائية.ويلاقي النجف نظيره النفط، فيما يلعب الطلبة أمام نفط الجنوب.وسيقام دور الـ32 من البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، تلعب على ملعب الفريق الأول.

وجاءت القرعة كالتالي: القوة الجوية يلاقي فريق الصادق، والزوراء يلعب امام الموصل، ويلتقي المعقل والكهرباء وبني سعد يلاعب الشرطة، ويضيف أمانة بغداد فريق الصناعات الكهربائية، ويلعب الحر امام الديوانية والسماوة يواجه الميناء، ونفط ميسان يضيف النجمة، وبلد لاعب الكفل، وزاخو يلتقي الحدود، والصوفية يواجه ديالى، والنجف يلاقي النفط ويلتقي الطوز وأربيل ويلعب الكرخ امام نفط الوسط، والطلبة يلاقي نفط الجنوب، ويلعب القاسم امام بابل.