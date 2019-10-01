جستن يعتذر عن تمثيل الأسود في مواجهتي هونغ كونغ وكمبوديا

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعتذر نجم المنتخب العراقي جستن ميرام عن عدم الالتحاق بالمنتخب، تحضيرا لمواجهتي هونج كونج وكمبوديا ضمن التصفيات المزدوجة لكأسي آسيا والمونديال.

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، إنه تعرض للصدمة من موقف اللاعب وحاول أن يثنيه عن قراره لأهمية المباراتين وحاجة المنتخب لكل اللاعبين وخصوصا أنه يلعب في البصرة بعد رفع الحظر، ولكنه كان مصرًا على رأيه فأبلغه بأنه سينقل ذلك للمدرب والاتحاد.

وبين كوركيس أن مدرب المنتخب سريتشكو كاتانيتش أبدى انزعاجه وطلب منه معاودة الاتصال باللاعب في محاولة أخرى لإثنائه عن القرار وكان موقفه مماثلا للأول، فأخبرته بأنني سأعرض كل هذه التفاصيل للرأي العام ليكون واضحا له كيف يفكر بعض اللاعبين ممن ينكروا فضل المنتخب عليهم وكيف كانوا سابقا وما أصبحوا عليه الآن بفضل اسم منتخب العراق.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات صحفية، إن سبب الاعتذار هو التزام اللاعب في مباراة مهمة لناديه كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي في الثامن عشر من الشهر المقبل، أي بعد مباراة كمبوديا بيومين فقط، ما دفع اللاعب إلى الاعتذار عن المغادرة للمباراة الثانية وطلب التواجد في مباراة هونج كونج لكن المدرب قرر إبعاده.