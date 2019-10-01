قبضات الناشئة والشباب تحضران لنزالات آسيا بطموح التفوق

اتحاد اللعبة يتعاقد مع المغترب الشمري خلفاً للاذري جافيد

بغداد ـ فلاح الناصر:

تتواصل تدريبات منتخبي الناشئين والشباب بالملاكمة استعداداً لبطولتي القارة الليتن ستقامان في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا في المدة المقبلة، وبحسب امين سر اتحاد الملاكمة المركزي، علي عبد الزهرة، فان منتخب الناشئين انهى معسكره التدريبي في إيران بعد انتظام 19 لاعباً باشراف الملاك التدريبي المؤلف من محمد عبد الزهرة والدكتور رافد خليل وانور جاسم وعلي سودي ومدرب اللياقة البدنية الدكتور محمد قصي، حيث اجرى 3 اختبارات للاعبين تضمنت مواجهات ودية امام لاعبي منتخب المدينة وابرز انديتها.

واوضح ان الوفد عاد إلى بغداد ويؤدي تدريباته حاليا في قاعة المدينة الشبابية ، اذ سيتم اختيار 7 ـ 8 ملاكمين والذهاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل يوم واحد من بدء البطولة الاسيوية التي تنطلق يوم 8 من شهر تشرين الأول الجاري.

واضاف: منتخب الشباب ايضا يواصل تدريباته باشراف طاقما متميزا يضم مجموعة من الاسماء التي تملك سجلاً بارزا في رياضة الفن النبيل، وهم عماد سعيد واحمد خليل وعباس كلف وكفاح عبد الله ومصطفى مهدي، في حين تم التعاقد مع المدرب العراقي المغترب في أميركا، سالم الشمري، للأشراف على المنتخبات الوطنية خلفا للمدرب الأذري جافيد الذي تم فسخ عقده بالتراضي.

واشاد بامكانات المغترب العراقي الشمري الذي يملك مؤهلات فنية عالية كسبها من رحلاته السابقة في رياضة الملاكمة لاعباً ثم مدربا في العراق وفي أميركا حيث يقيم هناك، وبالتأكيد فان التعاقد معه سيعزز ثقة الملاكات التدريبية العاملة في اتحاد الملاكمة، وسيكون اضافة نوعية لاتحاد اللعبة.

وذكر ان منتخب الشباب سيتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لاقامة معسكرا تدريبيا تحضيرا لمشاركته المقبلة في بطولة شباب آسيا التي تضيفها منغوليا للمدة من 8 ولغاية 18 من شهر تشرين الثاني المقبل، والطموح كبير في تحقيق الافضل في البطولتين على الصعيد القاري، اذ يملك العراق عناصر واعدة تملك الثقة والاصرار على اثبات الحضور الفني المتميز في رياضة الفن النبيل وتأكيد الوجود القول والفعال في النزالات.

وتابع ان العراق يستعد ايضا لتضييف الحدث المهم جدا وهو البطولة العربية لفئة الناشئين التي تنطلق في بغداد للمدة من 27 تشرين الثاني ولغاية 3 كانون الأول المقبلين، حيث يتطلع العراق لتأكيد دوره الريادي في تضييف البطولات في رياضة الفن النبيل ليعزز مسيرة التفوق وما شهدته السنوات الاخيرة من نجاحات كبيرة في تنضيم البطولات في شتى الألعاب.

وذكر ان اتحاد الملاكمة يعول على تحضيرات الناشئين للمحفل الاسيوي وبعد عودتهم سيتم وضع برنامجا متميزا لاعدادهم بصورة مثالية قبل الدخول في منافسات البطولة العربية التي يأمل فيها الجميع مشاهدة أبطال العراق يتألقون في الحلبات ويعتلون منصات التتويج بجدارة.

واشار إلى ان العراق تلقى دعوة للمشاركة في اجتماعات الاتحاد الدولي للملاكمة المقررة ان تعقد في لوزان السويسرية شهر كانون الأول المقبل، ومن المقرر ان يشارك في الاجتماعات رئيس الاتحاد علي تكليف والمتحدث وعضو الاتحاد فراس موسى، وذلك لوجود تعديلات في الناظم الداخلي للاتحاد الدولي، موضحا ان وفد العراق سيقدم في الاجتماع مقترحات بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العربي للملاكمة، الكويتي يوسف الكاظم.